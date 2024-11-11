Российскую платежную систему «Мир» официально подключили к иранской Shetab, сообщает агентство Tasnim. Интеграция будет проходить в три этапа — после первого иранские карты можно будет использовать в банкоматах на территории России.

Второй этап позволит россиянам использовать карты «Мир» в Иране. После реализации третьего этапа иранские путешественники смогут расплачиваться картами Shetab в российских магазинах.

Впервые о том, что в Иране могут начать обслуживать карты «Мир», стало известно в 2022 году. Тогда торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен объяснял, что внедрение этой системы «требует времени», и сейчас уже ведется работа над «техническими деталями», чтобы процесс оплаты товаров и услуг картами «Мир» в Иране был «бесперебойным».

В апреле 2024 года Мохсен заявлял, что иранские власти готовятся запустить пилотный проект по обслуживанию банковских карт российской платежной системы «Мир». В августе ТАСС со ссылкой на посла Ирана в Москве Казема Джалали писал, что «Мир» заработает в Иране в течение шести месяцев.