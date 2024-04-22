Иранские власти готовятся запустить пилотный проект по обслуживанию банковских карт российской платежной системы «Мир», пишут «Известия» со ссылкой на сообщение торгового атташе иранского посольства в России Рахими Мохсена.

Опрошенные изданием эксперты считают, что это «важное стратегическое решение» — особенно с учетом недавнего отказа банков нескольких дружественных стран от работы с «Миром».

Первые сообщения о том, что в Иране могут начать обслуживать карты «Мир», начали появляться еще в 2022 году. Мохсен отметил, что внедрение этой системы «требует времени», и сейчас уже ведется работа над «техническими деталями», чтобы процесс оплаты товаров и услуг картами «Мир» в Иране был «бесперебойным». Торговый атташе подчеркнул, что Тегеран настроен на «эффективное торговое партнерство» с Москвой.

В Иране с 2022 года функционирует национальная платежная система Shetab. Генсек Международной торговой палаты в РФ (ICC Russia) Татьяна Монэгэн заявила «Известиям», что взаимодействие между Shetab и «Миром» позволит владельцам карт обеих систем расплачиваться на рынках России и Ирана. Однако, признала эксперт, для этого требуются «значительные технические доработки» со стороны банков и согласование «многих коммерческих и правовых условий».

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что процесс запуска обслуживания карт «Мир» в Иране может занять от трех месяцев до полугода, но сроки могут варьироваться в зависимости от того, насколько обе стороны заинтересованы в реализации этого проекта.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян предположил, что старт пилотного проекта по приему платежей картами «Мир» в Иране может стартовать к концу лета — началу осени 2024 года.

Пока турпоток из России в Иран незначителен: в 2023 году по этому маршруту совершили путешествия всего 10,7 тысячи человек. Но у направления есть потенциал и перспективы, особенно с учетом санкций и ограничений на авиаперелеты, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее словам, возможность рассчитываться картами «Мир» станет дополнительным преимуществом Ирана на российском туристическом рынке.

Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в России в 2014 году после введения санкций США из-за присоединения Крыма. После того, как в марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, управляемая НСПК национальная платежная система «Мир» стала альтернативой для безналичной оплаты товаров и услуг за рубежом.

В последнее время несколько стран, ранее принимавших карты «Мир», заявили об отказе от их обслуживания. Так, в начале апреля о невозможности дальнейшей работы с российской платежной системой предупредил оператор «Элкарт» в Киргизии — «Межбанковский процессинговый центр» (МПЦ). В его сообщении уточнялось, что причиной изменений стали санкции США в отношении НСПК, введенные в феврале 2024 года.

В конце марта работу с картами «Мир» прекратили банки-участники АрКа (Национальной платежной системы «Armenian Card») в Армении.

Сейчас российские карты обслуживает только «ВТБ Армения» — «дочка» российского ВТБ. Кроме того, с картами «Мир» продолжают работать банки Беларуси и Казахстана, а также Амонатбанк и Dushanbe City в Таджикистане.

После возникновения проблем с российскими картами за границей после начала военной операции на Украине многие россияне специально выезжали в страны ближнего зарубежья, власти которых давали нерезидентам возможность открывать банковские счета и получать под них «пластик». Но в последнее время, как отметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, «карточный» туризм утратил популярность.

Сотрудничество между Россией и Ираном вышло на новый уровень после ужесточения западных антироссийских санкций на фоне боевых действий на Украине. С марта 2022 года по март 2023 года объем иранского экспорта в Россию вырос на 30%.

С 2022 года Иран ремонтирует российские самолеты и поставляет для них запчасти, каналы получения которых наладил за годы собственного пребывания под западными санкциями. «То, что сделал Иран, — это, во-первых, построение логистики по поставкам запасных частей и комплектующих из третьих стран в обход санкций. Во-вторых, это самостоятельная организация технического обслуживания и ремонта на достаточно высоком уровне», — объяснял RTVI глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

С начала 2023 года между Россией и Ираном действует безвизовый режим для организованных туристических групп численностью от 5 до 50 человек при поездках продолжительностью не более 15 дней. В 2024 году Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость туров в Иран снизилась более чем вдвое по сравнению с прошлым разом из-за удешевления авиаперевозок.

В феврале советник посольства Ирана в РФ Хади Гударзи заявил, что Тегеран предложил Москве полностью отменить визы для поездок ученых — профессоров, исследователей, сотрудников университетов. По его словам, после этого «можно подумать о безвизе для обычных людей, чтобы они тоже могли свободно путешествовать между странами».

Иран является одной из стран, куда, как утверждает Reuters со ссылкой на анонимные российские источники, сейчас разрешено выезжать сотрудникам МВД, ФСБ и Росгвардии.

Туры в Иран из России организовывают 260 турфирм, которые пока еще зачастую вынуждены формировать группы «вскладчину» между собой, чтобы превысить установленный лимит в пять человек. Игроки рынка утверждают, что наибольшей популярностью на этом направлении пользуются экскурсионные туры.

Любителям пляжного отдыха Иран может предложить острова Киш и Кешм в Персидском заливе, но туристическая инфраструктура там развита плоха, на пляжах действуют строгие требования к внешнему виду, мужчинам и женщинам положено купаться отдельно, а продажа алкоголя запрещена.