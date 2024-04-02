Карты российской платежной системы «Мир» с пятницы, 5 апреля, перестанут работать в Киргизии из-за введенных США санкций. Об этом сообщил «Межбанковский Процессинговый Центр» (МПЦ), оператор национальной платежной системы Киргизии «Элкарт».

Как напомнили в МПЦ, оператор карт «Мир» — Национальная система платежных карт (НСПК) — в феврале попал под американские санкции.

«С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО “Межбанковский Процессинговый Центр” (ЗАО “МПЦ”) <…> информирует о прекращении обслуживания с 05 апреля 2024 года банковских карт “Мир” в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО “НСПК”», — говорится в сообщении.

МПЦ предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу национальной платежной системы и ее полную безопасность, подчеркивается в пресс-релизе.

В марте о прекращении работы с картами «Мир» сообщил казахстанский Bereke Bank — бывшая «дочка» «Сбера» в Казахстане. С конца февраля обслуживание карт «Мир» прекратил и крупнейший в Казахстане Halyk Bank («Народный банк»), сообщил 2 апреля ТАСС сотрудник колл-центра банка.

«Последнее изменение было 27 февраля, карты “Мир” больше не обслуживаются», — подчеркнул он, не уточнив причин такого решения.

С 30 апреля обслуживание карт «Мир» прекратили большинство банков Армении. В НСПК предупреждали, что с российскими картами продолжит работать «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ).

НСПК попала в санкционный список США 23 февраля 2024 года, когда Вашингтон ввел ограничения против более чем 500 физических и юридических лиц из России. Поводом для новых санкций стала вторая годовщина начала военных действий на Украине и смерть российского оппозиционера Алексея Навального в ямальской колонии.

В американском Минфине тогда заявили, что платежная система «Мир» «позволила России создать финансовую инфраструктуру, которая дает возможность обходить санкции и восстанавливать разорванные связи с международной финансовой системой».

НСПК была создана в России в 2014 году после введения санкций США из-за присоединения Крыма. После того, как в марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, «Мир» стал альтернативой для безналичных платежей за рубежом.