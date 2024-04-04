Банковский карточный туризм в России пошел на спад и фактически перестал существовать, заявил в разговоре с «Лентой.ру» вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, россияне все реже отправляются за границу для оформления иностранной банковской карты, поскольку это можно сделать дистанционно.

«Давно уже все карты иностранных популярных банков можно сделать в России, в своем родном городе, никуда выезжать не надо. Все сейчас делается дистанционно, поэтому карточные туры давно уже пошли на спад», — рассказал Мкртчян.

Эксперт отметил, что долгое время наиболее популярным направлением для «карточного тура» была Беларусь. Поездка в республику получалась выгодной и недолгой, в том числе благодаря прямому маршруту из Москвы в Минск на «Ласточке», уточнил Мкртчян. Однако сейчас карточки Visa и Mastercard белорусских банков не работают за рубежом из-за санкционных ограничений, поэтому поездки в Беларусь для оформления карт больше не актуальны, пояснил аналитик.

В последние недели банки в ближнем зарубежье стали отказываться от обслуживания карт «Мир» из-за опасений вторичных санкций со стороны США. Большинство кредитных организаций Армении прекратили их обслуживание с 30 марта. В Киргизии операции по ним стали недоступны 3 апреля. Большинство казахстанских банков постепенно отказывались от их приема последние несколько месяцев. Российские карты продолжают принимать банки ВТБ в Армении, Беларуси и Казахстане, а также таджикские Амонатбанк и Dushanbe City, отмечает РИА Новости.

23 февраля 2024 года Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор платежной системы «Мир» — попала в санкционный список США. В американском Минфине тогда заявили, что российская платежная система позволяет обходить санкции и «восстанавливать разорванные связи с международной финансовой системой».