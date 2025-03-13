Российскую тхэквондистку Елизавету Должикову дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Речь идет о пробах на запрещенные вещества, взятых у спортсменки в 2014 году.

«В ноябре 2014 года Елизавета Должикова предоставила образец, содержащий запрещенное вещество туаминогептан (стимулятор), но этот положительный результат был скрыт московской лабораторией. То же самое было обнаружено и с Юлией Волковой», — говорится в сообщении ITA.

Как уточняет агентство допинг-тестирования, в пробах украинской спортсменки Юлии Волковой в ноябре 2014 года также обнаружили запрещенное вещество — диуретик (мочегонное средство) фуросемид.

По данным ITA, Волкова и Должикова не стали оспаривать нарушения антидопинговых правил (ADVR) после того, как их уведомили о результатах проверки проб. Обеих спортсменок дисквалифицировали на два года — с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2026 года. Им также аннулировали результаты соревнований — с 19 ноября 2014 года для Волковой и с 20 ноября 2014 года для Должиковой.

Должиковой 27 лет. В 2014 году она завоевала золото чемпионата России. Волковой 45 лет. Она стала бронзовым призером чемпионата Европы 2010 года в составе украинской сборной, а также чемпионкой России 2014 года.

Аналогичным образом в 2024 году из-за пробы десятилетней давности был дисквалифицирован чемпион России, Европы и мира по боксу Александр Поветкин. Карьеру он завершил еще в 2021 году. На счету Поветкина 36 побед на профессиональном ринге, три поражения и одна ничья, а с мая 2024 года он занимал пост заместителя губернатора Вологодской области.