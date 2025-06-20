Водку из России начнут поставлять в ЮАР, она появится в стране к концу июня. Об этом заявил глава компании Akani Замани Летджане на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает «Африканская инициатива».

«Мне удалось договориться об импорте водки с пятью разными компаниями. Скоро начнутся поставки, к концу июня в ЮАР будет российская водка. Мы уже получили все импортные лицензии в ЮАР. <…> Это только начало. Я сам продегустировал всю продукцию, чтобы убедиться в качестве», — рассказал Летджане.

В июне прошлого года «Коммерсантъ» писал, что российскую водку начали поставлять в Латинскую Америку. «Татспиртпром» (бренды Tundra, «Ханская», Graf Ledoff) отправил партию своих алкогольных напитков объемом 10 тыс. л в Перу. В компании рассказали, что переговоры шли с 2023 года. Причем это не первая попытка «Татспиртпрома» выйти на перуанский рынок. В 2016 году производитель уже пробовал наладить экспорт в страну, но безуспешно.

Свою продукцию на Кубу отправила и Алкогольная сибирская группа, которая выпускает водку под брендами «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер». В ГК «Руст» (бренды «Русский стандарт», «Талка», «Зеленая марка») также отмечали, что поставляют продукцию в страны Латинской Америки, но этот регион не является приоритетным.

Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский объяснял «Коммерсанту», что страны Латинской Америки являются для российских алкогольных компаний наиболее перспективными, чем Азия и Ближний Восток. Эксперт объяснял это в том числе тем, что в Китае российская водка непопулярна из-за вкуса, а в Индии — из-за высоких импортных пошлин.

В Латинской Америке водку «Столичная» знают еще со времен СССР, при этом эксперты отмечали, что в странах региона сертификация алкогольной продукции занимает больше года. Также процессы осложняет отсутствие прямой логистики.

Директор по развитию импорта и экспорта АСГ Александр Курапов в беседе с «Коммерсантом» называл Африку в числе других перспективных рынков, но подчеркивал, что этот континент для российских алкогольных компаний пока самый малоизученный и наименее прозрачный.