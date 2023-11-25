Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и участник российско-украинского переговорного процесса Давид Арахамия рассказал, что весной 2022 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирного соглашения с Россией и продолжить военные действия. По его словам, главной целью Москвы в рамках переговорного процесса было согласие Киева на на нейтралитет. Как на заявления Арахамии отреагировали в России — в материале RTVI.

Председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов:

Мне кажется, что это все-таки не один Джонсон виноват, и здесь не следует забывать, что британские империалисты действуют в очень тесной взаимосвязи с более сильными и агрессивными кланами Соединенных Штатов Америки. Они не просто действуют сообща, а распределяют роли между собой. <…>

Таким образом американцы вроде бы оказались ни при чем и продолжали клеймить нас за всё подряд. А Джонсон уже не у дел, и с него мало что можно взять, если, конечно, не привлечь его к уголовной ответственности по законам той же Украины.

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов*:

Он повторил то, что я говорил, ребята, вам в апреле, когда вы меня все шугали. Я говорил в апреле, что было именно так. «Откуда вы знаете? Кто вам сказал? Это вам Песков напел…» Вот теперь Арахамия повторяет, как было на самом деле, и мы теперь это знаем, что на самом деле речь шла не о территориях. Я вам говорил, что это [противостояние] не за территории. И он подтверждает, что единственным условием было невступление Украины в НАТО, и Россия была готова сделать «стоп».

Я напомню, что в этот момент еще так называемые новые территории <…> не включались в состав Российской Федерации. Это март-апрель, это вообще были территории непонятно какие, особенно на юге Херсонской, Запорожской областей. Да и Киевская, Черниговская…

А вопрос единственный — [о принадлежности] Крыма — откладывался на 50 лет. Обсуждение откладывалось на 50 лет. Спасибо господину Арахамии, который набрался мужества и рассказал, как на самом деле шли переговоры. <…>

И про Джонсона я говорил, что приехал Джонсон и сказал: «Не подписывайте, надо воевать, мы вам подлодками ядерными поможем». Это уже история. <…> Зато мы знаем, что это Украина сорвала их [договоренности], а вы дальше можете поддерживать эти причины, не поддерживать эти причины… <…> Эти переговоры прервала Украина под давлением Джонсона. Он [Арахамия] говорит: «Там нет американцев» — он говорит конкретно про человека, который приехал в Киев, это факт. <…> Факт установленный.

Еще раз напомню, что Арахамия этот договор, так же, как российская делегация, парафировал, подписал как глава делегации. Значит, решение политическое Киева, а не делегации.

Летом 2022 года президент России Владимир Путин показал проект мирного договора с Украиной, который «был парафирован руководителем переговорной группы из Киева» весной 2022 года в Стамбуле. После отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей украинские власти отказались подписывать этот документ, заявил глава государства. В проекте договора указывается численность военной техники и вооруженных сил ВСУ «в мирное время» — предположительно, после начала действия договора.

То есть возглавлявший полтора года назад украинскую делегацию Арахамия прямо подтвердил, что остановить конфликт можно было фактически в зародыше в марте 2022 года. Нужно было лишь согласиться с требованием России о нейтральном статусе и стать благополучной европейской страной вроде Финляндии. Благо против вступления Украины в ЕС Россия никогда не возражала. <…> Им не захотелось стать мирной Финляндией.

Интервью Арахамии — поразительная вещь, с точки зрения признания вопиющего скудоумия и полной аморальности украинской власти. Полмиллиона украинцев погибли или были искалечены, потому что Зеленскому и Ко зачем-то очень хотелось в НАТО и не хотелось жить в мире с Россией. Идти на серьезные переговоры с Россией в марте 2022 года было нельзя, потому что «не было им доверия и Джонсон сказал воевать». Пойти сейчас на переговоры с Россией и остановить конфликт нельзя — потому что «сейчас слабая переговорная позиция». Видимо, дальше она будет усиливаться. Поэтому нужно продолжать усиливать мобилизацию и гнать украинцев на убой.

Напомним, что до интервью Арахамии причиной выхода из переговоров официальная Украина называла Бучу. За всё интервью глава фракции «Слуга народа» и участник переговоров с Россией ни разу не вспомнил ситуацию в Буче.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:

Все обсуждают слова Давида Арахамии, который подтвердил то, о чём говорила российская сторона. Переговоры весной 2022 года были довольно предметные, главным условием России был нейтралитет по модели «финляндизации». Украина не хотела, а Борис Джонсон если и не запретил, то жестко не советовал. Рассуждать, чего добились отказом, не будем.

С более отвлеченной точки зрения интересно другое. Прежний принцип нейтралитета в современной ситуации исчезает. Та самая Финляндия, соседняя с ней Швеция отказались. Швейцария балансирует на грани действий, который в нейтральный статус не вписываются, хотя пытается не переступить совсем уж в военном смысле. Про некоторые сдвиги в Ирландии писали как раз утром. Австрия от политического нейтралитета отошла полностью, военный пока формально соблюдает.

Украина в прошлом году сочла нейтралитет вообще неактуальным, не доверяя России. Любопытно, вернется ли ситуация к той же дискуссии на новом этапе и какие «меры по укреплению доверия» ещё применят, чтобы добиться цели. Либо нейтралитет теперь в мире вообще уже не вариант?

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев:

Некоторые смотрят это интервью и думают, что Арахамия проговорился. Случайно сказал правду. Это не так. Даже в ближнем кругу Зеленского не все с ним согласны. Но в данном случае дело осложняется еще одним нюансом. Ряд российских олигархов были готовы выделить серьезные суммы денег, чтобы СВО закончилось. Со стороны России за этот процесс отвечал [Роман] Абрамович. Парафировал Стамбульские соглашения Арахамия. Злые языки говорят, что не бесплатно, и он хорошо поправил свое материальное положение. А если бы соглашения были бы не только парафированы, но и подписаны и приняты к исполнению, то суммы премиальных были бы кардинально больше.

Телеграм-канала «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука:

Казалось бы, с чего такие признания в завязанности украинцев на британцев? Всё просто: правящие украинские круги сильно завязаны на ультраортодоксов в Израиле, а те в последние пару месяцев большой любовью на Западе не пользуются. Более того, между уважаемыми западными партнерами и израильской верхушкой сейчас конфликт.

Сперва Запад в рамках общего медийного закрытия проекта «Украина» начал рассказывать, как ГУР и МО Украины снабжают ХАМАС (тем самым подставляя киевских подопечных). Затем украинцы устроили ответный шаг и перестали скрывать внешний характер управления страной, ткнув в британцев с воплем «во всем виноваты они». Чтобы находящаяся под внешним контролем украинская верхушка сделала подобное без согласования — чушь. <…>

В общем, следите внимательнее за новостями: подобных откровений и неожиданностей будет много. Что же касается слов Арахамии, то тезис «я — не я, кобыла не моя и извозчик тоже не я» никто не отменял. Впрочем, когда на Украине было иначе?

Экс-министр информации ДНР Даниил Безсонов:

Арахамия признал, что Украина — колония англосаксов. И сотни тысяч украинских солдат погибли по приказу английского премьера Бориса Джонсона. А сколько еще погибнут.

Блогер Василий Тополев (Ватоадмин):

Полтора года по интернету ходила ватная конспирологическая теория: якобы весной 2022 года Украина в Стамбуле была готова подписать мирное соглашение с постоянным нейтралитетом и особым статусом Донецка/Луганска, но прилетел Борис Джонсон и запретил. Ну, вы поняли: криптоколония, англичанка гадит, Украина марионетка Запада и прочие элементы теорий заговора ватников.

А тут спикер Рады Арахамия дал интервью, цитирую. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать».

Как-то неудобно получилось.

Член СПЧ Марина Ахмедова:

Каждый раз эти холеные рожи рассказывают, что садиться им не за что, когда самое важное, за что надо сесть, это жизни своих военных и гражданских. На Украине запретили слово «тупик» после того, как его использовал в своей статье главком ВСУ [Валерий] Залужный. Но от этого тупик не перестал быть тупиком. «Выхода нет» — написано над Украиной. И им не за что садиться в тупике. И за их потуги продержаться у власти каждый день гибнут люди. Многотерпелив украинский народ.

Провоенный блогер Роман Алехин:

Странно, что это выдали в эфир, если только из Великобритании не поступил новый сигнал Арахамии о том, что пора сливать проект „Зеленский“ и договариваться с Россией, ну или хотя бы пытаться это сделать, да хотя бы сделать вид, чтобы перевести дух.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов