Подразделения 90-й танковой дивизии группировки «Центр» достигли западной границы ДНР и продолжают наступление в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России. Украинская сторона не комментировала это утверждение.

Минобороны впервые официально сообщило о действиях российских военных в этом украинском регионе. Ранее о напряженных боях на границе Днепропетровской области рассказывали военные блогеры.

Так, 7 июня военкор Юрий Котенок писал, что в районе балки Калмычкова и балки Орехова российские военные «оттеснили противника практически к границе Днепропетровской области».

21 мая он сообщил, что подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии «продавили противника между Котляровкой и Орехово и пересекли границу Днепропетровской области». Схожую информацию публиковал телеграм-канал «Два майора».

В тот же день телеграм-канал «Рыбарь» заявил, что на Новопавловском направлении передовые штурмовые отряды, по некоторым данным, вышли непосредственно на границу с Днепропетровской областью.

В январе о том, что российская армия постепенно выходит на днепропетровское направление, «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Мирное в Днепропетровской области в одночасье стало прифронтовым городом со всеми вытекающими: с обороной, привлечением дополнительных сил и средств», — добавил он.

Также в российском министерстве обороны сообщили, что под контроль российских войск перешел населенный пункт Заря в ДНР.

В регионе находится несколько сел с названием Заря. Например, о том, что российские военные заняли населенный пункт с аналогичным названием, Минобороны России рассказывало 12 декабря 2024 года.