Россия и Беларусь создадут собственную нейросеть, основанную на традиционных ценностях, заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев. Он также заявил, что недавно «один из знаменитых чатов впал в расизм, нацизм и прославление фашизма».

«Стоит задача разработки нашего собственного ИИ, который был бы основан на наших традиционных ценностях, которому можно было бы доверять, опираться на него, получать объективную информацию», — цитирует его БелТА.

Сейчас, заявил Глазьев, молодежь двух государств пользуется «в основном иностранными чатами ИИ — американскими, китайскими», отметив, что чат-боты в обоих случаях отличаются. Однако, продолжил он, нужно понимать, что людям не стоит полностью доверять таким разработкам, потому что в этом случае они «подвергают свое сознание манипуляции».

«Я знаю людей, которые просто живут с искусственным интеллектом, творят свои статьи, монографии, опираясь полностью на помощь ИИ. Однако последние примеры глубокого тестирования ИИ западного типа показали, что один из знаменитых чатов впал в расизм, нацизм и прославление фашизма. Так что надо очень осторожно относиться к тому, какие ценности закладываются внутрь ИИ, это не сразу видно», — рассказал Глазьев.

Госсекретарь Союзного государства, вероятно, имеет в виду скандал с чат-ботом Grok, который был разработан компанией xAI, принадлежащей Илону Маску. В общении с пользователями Grok называл себя «Меха-Гитлером», хвалил Адольфа Гитлера, критиковал политику России и выступал с антисемитскими заявлениями. Некоторые пользователи обращали внимание, что нейросеть нередко пытается ориентироваться в своих ответах на заявления Маска. Разработчики бота утверждали, что в курсе ситуации и работают над решением проблем.

В июле суд в Турции заблокировал доступ к части контента Grok, сообщал Reuters. Это произошло после того, как власти заявили, что чат-бот выдавал оскорбительные ответы о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, основателе современной Турции Мустафе Кемале Ататюрке и религиозных ценностях.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что «некоторые западные поисковые системы, как и генеративные модели», не учитывают, а иногда «просто игнорируют и отменяют российскую, скажем, культуру».

«Алгоритм, например, может указать машине, что России, нашей культуры, науки, музыки, литературы просто не существует. Своего рода “отмена” в цифровом пространстве. А потом так же могут поступить и с другими культурами и другими цивилизациями, выпячивая себя, подчеркивая и в этом пространстве свою исключительность», — отмечал он.

По его словам, в итоге из нейросети в этом случае может получиться «ксенофоб, созданный по некоторым западным лекалам». Российский лидер сообщил, что в этой ситуации нужно «использовать российские решения в сфере создания надежных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта, а также подключать к общей работе специалистов гуманитарных дисциплин».