Россия подписала соглашение с КНДР о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и цифрового развития. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Документ 30 октября подписали вице-министр Минцифры России Андрей Заренин и его северокорейский коллега Чан Ён Гиль. На церемонии также присутствовал посол России в КНДР Александр Мацегора, уточняет ЦТАК. Кроме того, с Зарениным встретился министр информационной промышленности КНДР Цзюй Ён Ил. Другие детали не приводятся.

Ранее в Россию прибыла глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже уточнила, что Цой Сон Хи прибудет в Москву для проведения стратегических консультаций с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в «соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе российско-корейской встречи на высшем уровне в июне, которая проходила в Пхеньяне».

Кроме того, 24 октября депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнял, что договор между двумя странами носит оборонительный характер.