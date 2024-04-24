Представители России и Украины впервые провели очные переговоры по вопросу воссоединения детей с семьями, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову. Встреча проходила при посредничестве властей Катара в Дохе.

По словам детского омбудсмена, достигнута договоренность, что 29 детей будут возвращены на Украину, а 19 — в Россию. Львова-Белова подчеркнула, что катарская сторона зафиксировала эти списки, но в случае появления новых ситуаций Москва будет на них реагировать.

Информацию о том, что в России находятся 19,5 тыс. украинских детей, Львова-Белова назвала «фейком» и «ничем не подтвержденными словами». Она указала, что эти данные появились в 2022 году, когда постоянно менялась линия фронта. Сведения о таком количестве несовершеннолетних граждан Украины, находящихся на российской территории, в марте 2023 года представило Национальное информационное бюро при Минреинтеграции Украины.

Предыдущая передача российской стороной пятерых детей украинским семьям состоялась 21 марта 2024 года. Еще одному подростку помогли приехать к бабушке и сестре в Россию, писала омбудсмен. Львова-Белова подчеркнула, что достигнуть определенных договоренностей, а также покрыть транспортные и «другие расходы» помогает Катар.

«По итогам этой работы число детей, воссоединенных с семьями на Украине и других странах при нашем участии, вырастет до 64, всего помогли 47 семьям», — указывала тогда омбудсмен.

Она добавила, что в это число не входят несовершеннолетние, которых «родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий осенью 2022 года отправили по своему решению отдыхать в здравницы юга России и не смогли своевременно забрать».

МВД Украины 17 апреля сообщило, что в Германии нашли 161 украинского ребенка, которые ранее считались вывезенными в Россию или Беларусь. Каким образом эти дети могли оказаться в ФРГ, в ведомстве не объяснили.

Львова-Белова, комментируя новость о найденных в Германии «похищенных» украинских детях, посоветовала Киеву поискать их и в других странах, не только Евросоюза.

«Украина создала мифологическую систему в отношении детей, которые были якобы “депортированы” в Россию. <…> Проверяя поступившие по различным каналам списки несовершеннолетних, видим, что часть детей давно находится дома с родителями или в других государствах и даже никогда не разлучалась со своими ближайшими родственниками», — написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Киев обвиняет Москву в похищении украинских детей и их «насильственной» депортации с территории страны. По этим причинам в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

После этого Львова-Белова заявила, что в МУС считают уголовным преступлением и насильственным вывозом «эвакуацию детей» из-под обстрелов. По ее словам, Украина «ничего не сделала» для эвакуации детей из Мариуполя, а ДНР и ЛНР, из которых также вывозили несовершеннолетних, «не были Украиной, они были признаны независимыми республиками нашим государством».

В июле 2023 года Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка, отверг обвинения в адрес России в похищении украинских детей. Он назвал связанную с этим историю «раздутой» и подчеркнул, что детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий.