Россия на фоне резкого роста курса биткоина сможет стать лидером по добыче цифровой валюты, если будут приняты более «смелые решения» по крупным международным сделкам. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.

Ранее цена биткоина впервые в истории торгов превысила $100 тысяч. По данным Reuters, это может быть связано с усилиями Дональда Трампа, который в июле пообещал в случае прихода к власти превратить США в «криптостолицу планеты».

«Действительно, курс криптовалюты, конкретно биткоина, сегодня пробил $100 тысяч. И это не конец. А растет она прежде всего из-за того, что ею начинают больше пользоваться, больше применять в трансграничных сделках, в том числе обходить санкции, которые наложил Запад на Россию. И в этом смысле его [биткоина] стабильность, его рост, его актуальность с каждым днем растет», — отметил Ткачев.

Депутат выразил уверенность в том, что Россия может стать лидером по владению криптовалютой, которую добудет на своей территории. По его мнению, в стране «огромное количество свободных мощностей», которые можно направить на майнинг и создание резервов, подконтрольных российской стороне. При этом важно вести учет «учет той белой криптовалюты, которая намайнена» только в России, подчеркнул Ткачев.

«Но нужны более смелые решения с точки зрения возможного формирования, в том числе своего, условно криптовалютного резерва, который будет использоваться под нужды государства, а конкретно — под крупные трансграничные сделки, которые сегодня, к сожалению, невозможны со многими странами из-за гегемонии доллара. В этом смысле Россия может действительно стать центром добычи криптовалюты, инвестиций и некого биржевого формата для трансграничных сделок», — уверен Ткачев.

Президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что никто не может запретить биткоин, потому что это «новые технологии». Он добавил, что вне зависимости от ситуации с курсом доллара, криптовалютные «инструменты так или иначе будут развиваться, потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность».

Осенью 2023 года экс-директор криптобиржи Binance в СНГ Владимир Смеркис сообщил RTVI, что полностью ограничить россиянам доступ к криптовалютному рынку невозможно. По его словам, технологическая особенность криптовалютного рынка заключается в децентрализации, поэтому возможны лишь отдельные ограничения, но не полный запрет доступа к самой технологии.