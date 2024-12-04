Президент России Владимир Путин заявил, что Запад стремился нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом направлении, но эти планы «потерпели крах». При этом он назвал нормализацию отношений Запада и России «неизбежным процессом». Какие еще заявления Путин сделал в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» — в материале RTVI.

О планах Запада снизить уровень жизни россиян

Мы часто слышим и в политической сфере, и в военной, и в экономической, что [странами Запада] была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе и на экономическом направлении. Кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение.

О ненадежности Запада как экономического партнера

Вы знаете, что в 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем так аккуратно, стран или, точнее, их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры. Были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями.

О ненадежности международных резервов

Как правило, эти [международные] резервы вкладываются в иностранные активы, в том числе в иностранные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. Выяснилось, что это ненадежный способ. Куда надо вкладывать? В образование, в науку, в новейшие технологии, в недвижимость.

О развитии платежных систем с дружественными странами

Количество партнеров [БРИКС] увеличивается, и все хотят не только безопасных способов экономического общения и расчетов — хотят современных средств расчета, которые уменьшали бы издержки и повышали бы надежность международной финансовой сферы. Конечно, это предполагает и использование современных технологий, в том числе цифровых технологий. И мы, безусловно, будем это делать.

Об уходе Volkswagen из России

Ну, зачем Volkswagen ушел с российского рынка? <…> Мы <…> никаких мер рыночного регулирования <…> не создавали для наших немецких друзей на российском рынке. <…> Сейчас <…> сотрудники Volkswagen <…> тысячами выходят на забастовки теперь, поскольку закрываются предприятия. <…> Вот чтобы этого не было, не нужно принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам.

О возвращении ушедших из России компаний

Создадим ли мы условия для тех, кто хочет вернуться? Мы специальных условий создавать не будем, мы никого не выталкивали, никому не запрещали, наши двери открыты. <…> Но мы никаких специальных препятствий для этого создавать не будем. Вопрос не в нас, а в тех политических решениях, которые принимаются на уровне Еврокомиссии и в отдельных странах Европы, в том числе и в Германии. Дело не в нас, а в вас.

О преимуществе китайских товаров

Мы начали отношения с нашими китайскими друзьями в сфере автомобилестроения не вчера, реальная работа началась в 2015 году — были созданы первые производства в Туле, Калуге <…>. Это связано не с тем, что, скажем, немецкие производители начали уходить, а прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители начали делать товары лучше, чем в Европе, и дешевле, это основной показатель.

О нормализации отношений России и Запада

Надеюсь, произойдет когда-то нормализация наших отношений с нашими западными партнерами, прежде всего, потому что они сами в этом заинтересованы, но и у нас есть интерес, конечно.

О долларе

Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании, но отказали, как у нас, знаете, говорят: «За что боролись, на то и напоролись». Напоролись на проблемы самого доллара.

О биткоине и цифровых валютах

Биткоин кто может запретить? Никто! А использование других электронных средств расчетов, кто может запретить? Никто, потому что это новые технологии. И что бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться, потому что все будут стремиться к тому, что бы снижать издержки и повышать надежность.

О международных расчетах с помощью цифрового рубля

Более 80% расчетов за товары и услуги в нашей экономике производятся в безналичной форме. При этом Банк России поэтапно внедряет цифровой рубль. <…> [Пилотный] проект уже охватывает более девяти тысяч граждан и тысячу двести компаний. Их число продолжает расти.

О намерении Трампа ввести пошлины против товаров из стран БРИКС

Все-таки вновь избранный президент [США Дональд Трамп] четыре года не был в том самом Белом доме. <…> А за это время произошли определенные изменения в экономике, в мировой и в американской экономике. Его преемники, его политические противники очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты.

Об отношении США к Европе

Американцы вам запрещают использовать российский рынок, использовать наши относительно дешевые энергоресурсы, а в самих Соединенных Штатах создаются условия для более выгодного участия европейских, в том числе немецких инвесторов в экономике США. Это такое, прямо скажем, не очень союзническое поведение, мягко говоря.

О формировании многополярного мира

Кстати говоря, что касается вот этих ограничений, угрозы санкций в отношении третьих стран, которые с нами сотрудничают. Вы понимаете, что происходит? Они [западные политики] считают, что им «А» — позволено и «Б» — они все сделают, несмотря ни на что. А мир меняется и все сделать не получается. Что я имею в виду? Что они своими действиями подталкивают темпы к созданию многополярного мира.

О развороте России к глобальному Югу и Востоку

Когда я слышу, что Россия развернулась на Восток, в сторону глобального Юга, то [я говорю], что Россия не развернулась сейчас в сторону глобального Юга и Востока. Россия давно, начиная с 2000-х годов, имея в виду тенденции мирового развития, развития мировой экономики, этим занимается — спокойно, поэтапно, но мы же давно это делали.