Китай, Бразилия, Пакистан и другие страны глобального Юга создадут открытую платформу «Друзья мира» для урегулирования ситуации на Украине и мирного разрешения конфликта. Министр иностранных дел Китая Ван И представил инициативу на встрече с советником президента Бразилии Селсу Аморимом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«“Друзья мира” — это не закрытая группа, а открытая платформа, она не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог. [Платформа] “Друзья мира” была создана во имя мира и должна быть приветствована международным сообществом», — отметил Ван И.

По его словам, платформа будет стремиться выступать с объективной точки зрения и попытается сыграть «конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса».

Советник президента Бразилии со своей стороны отметил важность «консенсуса из шести пунктов», достигнутого Бразилией и КНР по украинскому кризису. По словам Аморима, Бразилия и Китай готовы добиваться охлаждения ситуации на Украине.

Китай и Бразилия представили совместный меморандум по политическому урегулированию кризиса на Украине в мае этого года. В документе говорилось, что переговоры — это единственный жизнеспособный вариант выхода из кризиса и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога.

Помимо того, КНР и Бразилия выступили за проведение международной мирной конференции, признанной Москвой и Киевом, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений.

Позже Ван И отмечал, что Россия и Украина по отдельности «подтвердили большую часть» принципов урегулирования конфликта, изложенных Китаем и Бразилией в совместном заявлении. По данным МИД Китая, которые обнародовал министр, «положительную оценку» китайско-бразильскому плану дали в общей сложности 45 стран.