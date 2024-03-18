В понедельник, 18 марта, российские дипломаты направят американским властям ноту в связи с действиями секретной службы Госдепартамента у посольства России в Вашингтоне в день проведения голосования на президентских выборах. Об этом сказал посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Антонов отметил, что «всегда с уважением относился к деятельности секретной службы Госдепартамента» США, сотрудники которой в большинстве случаев «эффективно работали» при поступлении обращений от российских дипломатов.

«Сегодня я такого сказать не могу», — заявил посол. По его словам, секретная служба «позволила блокировать вход в российское посольство и создать помехи для российских граждан, которые пришли голосовать», а также допустила агитацию «со стороны провокаторов с тем, чтобы люди не шли голосовать».

Антонов рассказал, что на выборах в российском посольстве в Вашингтоне были замечены люди в одежде с украинской символикой, а также те, которые «пытались оскорбить» дипломатов.

«Но это настолько единичные случаи. И даже им мы постоянно говорили: «Вы россиянин, вы гражданин России. Вы имеете полное право выразить свое конституционное право. Вот вам бюллетень, так сказать, идите голосуйте как вы считаете», — добавил дипломат.

Накануне глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что американское посольство в Москве направило россиянам 40 «провокационных сообщений», в том числе дискредитирующих избирательную кампанию.

По его словам, кроме «традиционных способов» вмешательства в дела России «Запад перешел к тактике запугивания и активного психологического воздействия». «Появились угрозы терактами, диверсиями, значительно возросла интенсивность налетов беспилотников на приграничные и не только субъекты РФ по мере приближения к дням голосования», — сказал Пискарев.

МВД России ранее сообщило о возбуждении 61 уголовного и 155 административных дел из-за нарушений на выборах президента. По данным представителя ведомства, наибольшее число уголовных дел возбуждено по статьям о заведомо ложном акте терроризма (23) и воспрепятствованию осуществления прав избирателей (21).