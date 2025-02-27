Правительств России продлевает запрет на экспорт бензина для всех, кроме производителей, до конца августа. Соответствующее постановление подписано, передает пресс-служба кабмина.

«Правительство вводит запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа включительно. Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — сказано в сообщении.

По данным кабмина, такие решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина.

В России запрет на экспорт бензина был введен на период с марта по конец августа 2024 года. В мае эмбарго временно отменили, однако с сентября действие запрета на поставки за рубеж продлили. Ограничения должны были действовать до конца декабря 2024 года, но в ноябре правительство разрешило до 31 января 2025 года экспорт компаниям, которые производят более 1 млн тонн бензинов в год.

Позднее разрешение было продлено до конца февраля. Запрет действовал без исключений для трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью.