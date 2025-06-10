Американский президента Дональд Трамп заявил, что США являются единственной страной, победившей во Второй мировой войне, а СССР был помощником. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, трансляцию вел Forbes Breacking News.

По словам Трампа, некоторое время назад он звонил лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина, и обсудил празднование победы во Второй мировой войне.

«Мы единственные, кто не празднует, и мы единственные, кто выиграл войну. Россия помогла», — сказал Трамп.

При этом президент США добавил, что забывать о многомиллионных человеческих потерях СССР в войне нельзя.

Это не первый раз, когда Трамп говорит о роли США в победе в мировых войнах. В 2017 году он уже говорил, что Соединенные штаты выиграли Первую и Вторую мировые войны. «Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени», — говорил он (цитата по РИА Новости).

Тогда слова Трампа раскритиковали в Совфеде. Франц Клинцевич, занимавший пост сенатор, сравнивал его высказывание со «стрекотанием мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: «Не справился бы бык с работой без меня!»». «Странно, что еще американский президент не поведал миру о решающем вкладе США в разгром Наполеона», — писал Клинцевич в своих соцсетях.

Сенатор Алексей Пушков в свою очередь сказал, что в Первую Мировую войну роль США была «вспомогательной», а во Второй «они не победили бы Гитлера без СССР».

Говорить о победе в мировых войнах Трамп продолжил в начале мая 2025-го года. По его словам, Соединенные Штаты сделали «несравнимо больше» для победы в и Второй мировых войнах, чем другие государства. Тогда он также объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявления американского лидера, заявил, что в Белом Доме пора вводить исторический ликбез.

«Президент Трамп «пребывает в заблуждении» и считает, что якобы США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна», — сказал он.

По словам лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, про урегулирование на Украине Трамп говорил ровно так же.

«Сначала мир за сутки, потом за месяц, за 100 дней, еще за 100 дней, и, наконец, напарник Трампа вице-президент Вэнс изрекает: конфликт на Украине далек от завершения и предстоит еще много работы», — пояснил депутат.