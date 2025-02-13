Восемь украинских детей воссоединятся с родственниками на Украине. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Переговоры по воссоединению детей с семьями велись при посредничестве Катара.

«В этот раз к родственникам на Украину едут восемь детей в возрасте от пяти до пятнадцати лет <…> Благодарю Государство Катар за деятельную помощь в этом процессе. Представители страны участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей, несут транспортные и другие расходы», — говорится в сообщении.

Львова-Белова выразила благодарность Международному комитету Красный Крест, региональным детским омбудсменам, правоохранительным органам, представителям профильных ведомств, которые помогают в процессе воссоединения детей с их близкими.

По данным, которая привела омбудсмен, 15 детей из десяти семей воссоединились с близкими в России и 95 детей из 75 семей воссоединились с близкими на Украине и в других странах.

В сентябре 2024 года Россия при посредничестве Катара передала Украине девять детей для воссоединения со своими родственниками.

Киев обвиняет Москву в похищении украинских детей и их «насильственной» депортации с территории страны. По этим причинам в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

После этого Львова-Белова заявила, что в МУС считают уголовным преступлением и насильственным вывозом «эвакуацию детей» из-под обстрелов. По ее словам, Украина «ничего не сделала» для эвакуации детей из Мариуполя, а ДНР и ЛНР, из которых также вывозили несовершеннолетних, «не были Украиной, они были признаны независимыми республиками нашим государством».