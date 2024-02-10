Российская сторона расторгла договор аренды с посольством Украины — в ответ на аналогичный шаг Киев, совершенный им еще в апреле 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник и подтвердили РБК в МИДе.

Собесденик агентства напомнил, что Москва изначально собиралась дать «зеркальный ответ» на действия Украины. «Российский МИД обещал ответить на это бесчинство, однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось», — пояснил он.

По словам источника, договор аренды с украинским посольством был расторгнут раньше, но «ввиду перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой на этом не акцентировали внимания».

Диппредставительство Украины в Москве арендовало дом №18 в Леонтьевском переулке. Принимать граждан оно прекратило 24 февраля 2022 года — в день, когда началась российская военная операция. В середине марта Киев объявил, что в России больше не осталось работающих дипмиссий Украины.

Посольство России находилось в доме №27 на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе Киева, там было арендовано 0,39 га земли. За день до военной операции на здании спустили российские флаги и провели эвакуацию всего дипломатического персонала с Украины. Вывоз неосновного штата консульств прорабатывался еще за две недели до начала боевых действий.

В апреле 2023 года правящая украинская партия «Слуга народа» предложила расторгнуть договор на аренду земли под зданием российского посольства. Тогда же первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров призвал проанализировать, на каком основании посольство Украины располагается в своем здании в центре Москвы. «Если аренда — закроем аренду, если собственность — в доход государства», — заявил он.

20 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале, что договор расторгнут. Депутаты киевского горсовета обратились в правительство Украины с просьбой вернуть имущество российского диппредставительства в государственную собственность.