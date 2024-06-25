Россия ограничила доступ к более чем 80 СМИ Евросоюза. Как сообщил российский МИД, такая мера принята в ответ на решение ЕС запретить вещание трех российских СМИ.

МИД опубликовал список СМИ стран-членов ЕС и «общеесовских медиаоператоров», в отношении которых вводятся ограничительные меры. В перечень вошли, в частности, общеевропейские издания Politico и EUobserver, немецкие Der Spiegel и Die Zeit, французские Le Monde и Agence France-Presse (AFP), австрийская ORF, испанские El Mundo и El Pais, итальянские La Stampa и La Repubblica.

В общей сложности ограничения коснутся 81 СМИ, которые, по версии МИДа, «систематически» распространяли «недостоверную информацию о ходе специальной военной операции». Москва ранее предупреждала, что запреты российских СМИ в ЕС «не останутся без реакции», однако в Евросоюзе «предпочли пойти по пути эскалации», «вынудив» Россию принять ответные меры, добавили в министерстве.

«В случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам», — сказано в сообщении ведомства.

ЕС с 25 июня ограничивает доступ к трем российским СМИ — агентству «РИА Новости», газете «Известия» и «Российской газете», а также порталу Voice of Europe (базируется в Праге). Решение о блокировке этих СМИ было принято в мае 2024 года, в Совете ЕС его обосновали тем, что перечисленные медиа «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации».

По версии Совета ЕС, перечисленные российские СМИ сыграли важную роль в «продвижении и поддержке» военных действий России на Украине, а также «в дестабилизации соседних стран».

Власти Евросоюза ранее уже приостановили действие лицензий на вещание у НТВ, «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала». Спустя несколько дней после начала военной операции России на Украине под запрет в ЕС попали RT и Sputnik.