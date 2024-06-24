На территории Евросоюза ограничат доступ к трем российским изданиям — РИА Новости, «Известиям» и «Российской газете». Такие меры вошли в 14-й пакет антироссийских санкций — они вступят в силу 25 июня.

Также доступ будет заблокирован к консервативной газете Voice of Europe, которая базируется на территории Чехии. Решение о блокировке этих СМИ было принято в мае 2024 года. В обосновании было сказано, что перечисленные медиа «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации».

Кроме того, 14-й пакет антироссийских санкций ввел ограничения против 116 физических и юридических лиц, в числе которых певица Полина Гагарина, певец Шаман, актер Иван Охлобыстин, главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, основатель корпорации AEON Роман Троценко, губернатор Орловской области Андрей Клычков и другие.

Также санкции запретили: