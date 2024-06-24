На территории Евросоюза ограничат доступ к трем российским изданиям — РИА Новости, «Известиям» и «Российской газете». Такие меры вошли в 14-й пакет антироссийских санкций — они вступят в силу 25 июня.
Также доступ будет заблокирован к консервативной газете Voice of Europe, которая базируется на территории Чехии. Решение о блокировке этих СМИ было принято в мае 2024 года. В обосновании было сказано, что перечисленные медиа «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации».
Кроме того, 14-й пакет антироссийских санкций ввел ограничения против 116 физических и юридических лиц, в числе которых певица Полина Гагарина, певец Шаман, актер Иван Охлобыстин, главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, основатель корпорации AEON Роман Троценко, губернатор Орловской области Андрей Клычков и другие.
Также санкции запретили:
- транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты;
- вход в европейские порты 27 судам;
- подключение компаний ЕС, работающих за пределами России, к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу SWIFT;
- финансирование политических партий, неправительственных организаций, аналитических центров и СМИ от источников России;
- посадку или полетов над территорией ЕС самолетов, которые выполняют частные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России;
- продажу и ввоз в Россию украинских культурных ценностей, «если есть разумные основания подозревать, что эти товары были незаконно вывезены из Украины», и др.