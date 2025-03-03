МИД России ввел запрет на въезд в отношении девяти японских чиновников, в числе которых министр иностранных дел страны Такэси Ивая. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Ограничения стали ответом на продолжающиеся санкции Токио в отношении Москвы, указали в МИД.

Также въезд в Россию запретили:

— послу Японии на Украине Масаси Накагомэ и его предшественнику Кунинори Мацуде, который занимал этот пост с 2021 по 2024 год,

— старшему вице-президенту Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сехэю Харе и главе офиса агентства на Украине Хидэки Мацунаге,

— президенту производителя высокотехнологичной продукции для строительной отрасли IHI Corporation Хироси Идэ,

— президенту автомобилестроительной компании ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами,

— президенту Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тое,

— президенту робототехнической и технологической компании Cyberdyne, Inc. Есиюки Санкаю.

В январе Япония расширила санкции против России, под ограничения попали 11 физических и 29 юридических лиц, а также три банка — TsMRBank, АО «РФК-Банк» и АО «Тимер Банк».

В санкционном списке оказались и гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, вице-президент TsMRBank Дмитрий Никулин, владелец ООО «Технология» Алексей Буднев, Казанский пороховой завод, Московский институт теплотехники и др.

В феврале Такэси Ивай заявил, что сейчас японско-российские отношения находятся в тяжелой ситуации, однако странам необходимо поддерживать коммуникацию.

«В отношениях с Россией мы продолжим действовать соответствующим образом с точки зрения того, что соответствует национальным интересам Японии в нашей внешней политике в целом», — сказал он.

Ивая отмечал, что в контексте ситуации на Украине важен диалог России и США. Он подчеркнул, что Токио будет следить за развитием событий, а японские власти готовы «тесно сотрудничать с G7 и другими имеющими к этому отношение странами, чтобы добиться справедливого и прочного мира на Украине».

В дискуссиях по теме Украины Токио будет исходить из того, что он «считает крайне важным суверенитет и территориальную целостность», добавил японским министр.