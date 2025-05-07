Международная федерация фехтования (FIE) допустила спортсменов из России и Беларуси к участию в чемпионатах мира и Европы в командных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

«Допущенные команды будут состоять из спортсменов, получивших нейтральный статус. Им будет разрешено выступать только под флагом FIE», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира пройдет с 22 по 30 июля в Тбилиси, а чемпионат Европы с 14 по 19 июня в Генуе.

В начале марта FIE допустила к командным соревнованиям российских и белорусских фехтовальщиков среди юниоров. Спортсмены также выступят в нейтральном статусе под флагом международной федерации. Конгресс FIE тогда же разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать на международных соревнованиях в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе, соблюдая при этом рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

При этом ведущие фехтовальщики из России, среди которых двукратные олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE.

Как сообщал ТАСС, нейтральный статус получили 23 российских юниора и три тренера.

В начале апреля российские гимнасты отказались участвовать в нейтральном статусе на международных соревнованиях. Это решение Федерации гимнастики поддержал министр спорта России Михаил Дягтерев.