Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников с двумя звонками для кражи персональных данных и денег: жертв вводят в состояние тревоги, а затем предлагают «спасение», выдавая себя за сотрудников банков или госорганов. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал эксперт по информационной безопасности СКБ «Контур» Екатерина Рудая.

Она пояснила, что во время первого звонка мошенники вводят потенциальных жертв в состояние тревоги под предлогом доставки посылки или оказания услуги. Злоумышленники преследуют цель «завязать диалог», чтобы узнать «чувствительную информацию» — адрес квартиры, данные банковской карты и код из СМС.

Рудая подчеркивает, что даже «минимальная информация» позволяет сформировать необходимый «контекст для будущей атаки». По ее словам, представляясь сотрудниками банков или госорганов при повторном звонке, мошенники предлагают жертвам «спасение». Во время такого звонка злоумышленники могут отправить на телефон жертвы сообщение «о взломе» с просьбой «срочно перезвонить по указанному номеру», и «на этом этапе у жертвы складывается пазл».

«Первый звонок теперь выглядит как атака, а второй подтверждает эту догадку. Мошенник усиливает давление, говорит, что звонили хакеры, которые получили доступ к данным жертвы, но готов помочь это поправить», — объяснила Рудая. По словам собеседницы «Ленты.ру», если жертва поддается панике, мошенники «получают все» — доступ к Госуслугам, данные банковских карт, а также сведения о наличных деньгах.

«Как правило, когда человек верит, что был взломан, он может сообщить любую информацию. Цель злоумышленников — конвертировать панику в деньги», — сказала она.

Рудая предложила следующие способы для защиты от такого вида мошенничества:

не сообщать коды из СМС;

игнорировать звонки с незнакомых номеров;

перезванивать по официальным номерам, указанным на сайтах организаций.