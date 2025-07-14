Нахождение в купальнике на улицах, детских площадках, в парках и других общественных местах, не связанных с водоемами, может повлечь штраф или арест. Об этом «Ленте.ру» рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, появление в таких местах в купальнике, особенно в присутствии детей, может быть расценено как нарушение общественного порядка.

«Если появление в купальнике в общественном месте сопровождается демонстративным нарушением норм общественного поведения, например, агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью либо приставаниями к окружающим, действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство», — пояснил Русяев.

Эксперт уточнил, что такое правонарушение предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей, а также арест на 15 суток.

В марте некоторые посетительницы петербургского спортивного клуба Fitness Plaza пожаловались на правила, которые запрещают стринги и бикини. Отдельные телеграм-каналы и СМИ написали, что учреждением, предположительно, владеет азербайджанец. В связи с этим ограничения они назвали «нормами шариата».

RTVI позвонил по номеру гендиректора фитнес-клуба Амраха Набили. Ответивший мужчина не стал подтверждать, что занимает эту должность, но признал, что в учреждении есть определенные запреты.

«Некоторые предметы, да, запрещены. Но я не очень понимаю, как это связано с шариатом? Это спортивный бассейн — разве в спортивном бассейне можно ходить в стрингах?» — сказал он.

Собеседник RTVI добавил, что в фитнес-клубе произошла «рядовая ситуация», в ходе которой управляющий сделал замечание одной из посетительниц Fitness Plaza по поводу внешнего вида. Он задался вопросом о том, какое отношение к этому имеет генеральный директор, и пригрозил «подать в суд на разжигание межнациональной розни».

В самом клубе Fitness Plaza объяснили, что посетительницы должны приходить в бассейн в слитном купальнике, «чтобы живот закрывал и сзади ягодицы должны быть прикрыты».

«Никаких стрингов и бикини. Просто к нам многие так ходили, а у нас дети маленькие плавают, групповые программы проходят. Так что запрещено, чтобы все открыто было. Требуется, чтобы там ничего у девушек не было видно», — заявили в фитнес-клубе.

Представители учреждения добавили, что не считают правила некорректными, и подчеркнули, что «во всех бассейнах есть правила».