Частое и бесконтрольное применение антибиотиков, антисептиков и противомикробных препаратов может привести к появлению супербактерий, которые представляют одну из наиболее серьезных угроз для современной медицины. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Мультирезистентные бактерии — микроорганизмы, которые мутируют и адаптируются, становясь невосприимчивыми сразу к нескольким, даже самым сильным антибиотикам. Это значительно затрудняет терапию инфекционных заболеваний», — поделилась Золотарева.

По ее словам, человек может столкнуться с этими микроорганизмами в больницах, спортзалах, бассейнах и в общественном транспорте. Они передаются при контакте с зараженными поверхностями и медицинскими инструментами, а также воздушно-капельным путем.

Эксперт отметила, что причиной появления супербактерий является «активное использование различных антисептиков, противомикробных и дезинфицирующих препаратов, а также неправильный или нерациональный прием антибиотиков».

По словам Золотаревой, таким образом создаются условия для генетических мутаций штаммов микроорганизмов, которые начинают приспосабливаться к воздействию лекарств и становятся устойчивыми к ним.

Среди наиболее распространенных видов этих бактерий специалист назвала метициллин-резистентный золотистый стафилококк, мультирезистентную туберкулезную палочку и кишечную палочку.

Опасность микроорганизмов в том, что они могут вызывать тяжелые и трудноизлечимые инфекции кожи, легких, мочевыводящих путей и крови, пояснила эксперт. Самыми уязвимыми для супербактерий категориями граждан считаются люди с ослабленным иммунитетом, пенсионеры и пациенты, находящиеся на длительном лечении в больницах.

По словам эксперта, специальной защиты от супербактерий не существует. Чтобы снизить риск инфицирования, необходимо тщательно соблюдать меры гигиены, не принимать антибиотики без назначения врача и не злоупотреблять антисептиками.

«Для борьбы с устойчивыми микроорганизмами необходимы комплексные подходы, включающие рациональное использование лекарств, строгие меры инфекционного контроля в медицинских учреждениях, разработку новых лекарств и вакцин, а также повышение информированности людей о важности правильного применения антибиотиков», — добавила Золотарева.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) одной из главных угроз мировому общественному здравоохранению и развитию. Основная причина развития патогенов, устойчивых к лекарствам, ― неправильное и чрезмерное использование противомикробных препаратов для лечения инфекций у людей, животных и растений.

УПП затрудняет лечение инфекций и делает гораздо более рискованными такие медицинские процедуры и методы лечения, как оперативные вмешательства, кесарево сечение и химиотерапия. По данным ВОЗ, проблема затрагивает страны во всех регионах независимо от их уровня дохода. По оценкам организации, к 2050 году устойчивость к противомикробным препаратам может стать причиной до 10 млн смертей в год.

По данным британской газеты The Times, супербактерии регулярно находят в ранах украинских военных, пострадавших в ходе боевых действий.