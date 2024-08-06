Российское посольство в Дакке рекомендовало гражданам России покинуть Бангладеш и вернуться на родину, «когда это будет безопасно». Предупреждение было выпущено на фоне продолжающихся протестов после отставки премьер-министра Шейха Хасины и ее отъезда из страны.

В сообщении дипмиссии в телеграм-канале говорится, что напряженная обстановка сохраняется в Дакке и других крупных городах страны.

«С учетом возможного продолжения протестов в связи с формированием переходного правительства гражданам Российской Федерации рекомендуем рассмотреть возможность возвращения в Россию, когда это будет безопасно», — говорится в заявлении посольства.

Россиян призвали воздержаться от посещения мест протестных акций и прочих скоплений людей. Также в посольстве посоветовали гражданам России носить с собой документы и мобильный телефон для экстренной связи, следить за остановкой и местными новостями и не полагаться исключительно на интернет, так как доступ к нему блокируют при эскалации конфликта.

Кроме того, гражданам России рекомендовали обеспечить достаточный запас воды, продуктов питания и медикаментов в своих домах.

В посольстве уточнили, что аэропорт в Дакке временно приостановил работу. Кроме того, протестующие заблокировали дорогу, ведущую к нему.

В дипмиссии отметили, что в Бангладеш находится около пяти тысяч россиян и что большинство из них работают на строительной площадке АЭС «Руппур», реализацией которого занимается «Росатом».

Утром 5 августа дипломаты оповестили россиян о введении в стране комендантского часа, действующего «до особого распоряжения правительства». По уточненным данным посольства, он перестает действовать «с 06:00 6 августа».

5 августа премьер-министр Бангладеш 76-летняя Хасина ушла в отставку и вместе с сестрой покинула страну. Как сообщила газета The Hindu, политик прилетела в Индию, откуда в последствии отправится в Великобританию, где Хасина уже запросила убежище.

Отставка премьер-министра Бангладеш была вызвана продолжающимися протестами и гибелью демонстрантов, которые выступали против зарезервированных квот на государственные должности.

По информации портала Prothomalo, президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин вечером 5 августа принял решение о роспуске парламента. В скором времени в стране будет сформировано временное правительство, сообщил портал.