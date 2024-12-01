Большинство россиян считают, что дела в стране идут в правильном направлении, показал опрос исследовательской организации «Левада-центр»* за ноябрь 2024 года. После небольшого снижения в августе доля россиян, высказавших такое мнение, увеличилась до 72%. Об обратном говорит почти каждый пятый опрошенный (18%), еще 10% затруднились с ответом.

Чаще всего о том, что дела в стране идут правильным образом, говорят люди старше 55 лет (73% в этой группе), более обеспеченные респонденты (77% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), опрошенные с высшим образованием (77%), москвичи (82%), доверяющие телевидению как источнику информации (84%) и одобряющие деятельность президента России Владимира Путина (81%).

Уровень одобрения деятельности Путина на посту президента по сравнению с октябрем не изменился и составил 87%. Чаще работу президента одобряют более обеспеченные респонденты (89%), жители городов с населением до 100 тыс. человек (91%), доверяющие телевидению как источнику информации (97%) и люди, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении (98%).

Не одобряют деятельность главы государства 11% респондентов, опрошенных «Левада-центром»*. В их числе чаще других встречаются менее обеспеченные опрошенные (15% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тыс. человек (13%), те, кто доверяет информации из YouTube-каналов (26%), и те, кто считает, что страна движется по неверному пути (45%).

Одобрение деятельности Михаила Мишустина на посту премьер-министра с августа выросло с 71% до 75%. Не поддерживают его 18% опрошенных.

Выросла и доля тех, кто одобряет деятельность правительства в целом. В ноябре она составила 71%, в августе этот показатель находился на уровне 68%). Не одобряет работу правительства каждый четвертый (24%), отмечает «Левада-центр»*.

Растет и уровень одобрения деятельности Госдумы (61%), в августе этот показатель составлял 58%. Не одобряет ее деятельность каждый третий опрошенный — 33%. Уровень одобрения деятельности губернаторов уже полгода остается на уровне 71%. Не одобряют работу глав регионов 23% опрошенных.

Рейтинг политиков, которым россияне доверяют больше всего, возглавляет Владимир Путин (49%). За ним следует Михаил Мишустин (19%), на третьем месте — глава МИД Сергей Лавров. Как отмечает «Левада-центр»*, рейтинг Лаврова в октябре составлял 13% и за месяц увеличился до 17%.

Среди прочего, «Левада-центр»* установил, что в ноябре 2024 года настроения россиян незначительно ухудшились: 63% опрошенных в последние дни находились в нормальном состоянии, 22% испытывали напряжение, страх и тоску. Еще 14% респондентов говорили о прекрасном настроении.

Чаще других прекрасное настроение испытывали мужчины (17%), самые молодые опрошенные (27% в возрасте 18—24 года), более обеспеченные респонденты (19%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (16%), те, кто одобряет деятельность Путина на посту президента (15%).

С раздражением, напряжением, страхом и тоской чаще других сталкивались женщины (27%), опрошенные старшего возраста (30%), менее обеспеченные респонденты (37%), жители городов с населением более 500 тыс. человек (26%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (43%), и те, кто не одобряет деятельность Путина на посту президента (55%).

Опрос проводился с 21 по 27 ноября среди городского и сельского населения в 137 населенных пунктах в 50 регионах. В исследовании приняли участие 1602 человека в возрасте от 18 лет и старше. Респондентов опрашивали на дому методом личного интервью.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов