В 2025 году портал «Госуслуги» значительно расширит функционал, добавив 35 новых комплексных сервисов, объединенных по принципу «жизненных ситуаций», сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Среди нововведений будут сервисы для планирования семьи, поддержки россиян за рубежом и ухода за домашними животными, включая информацию о ветеринарных клиниках и здоровье питомцев.

Новые сервисы охватят широкий спектр потребностей граждан и бизнеса: от покупки недвижимости и оформления опеки до дистанционного участия в судебных заседаниях через веб-камеру.

Особое внимание уделено образовательной сфере — появится возможность подать документы в колледжи и техникумы, записать ребенка в кружки и секции. Бизнес-направление включит сервисы для запуска IT-компаний, транспортного бизнеса и другие предпринимательские инициативы.

«Это новый этап эволюции государственных услуг, — отметил Григоренко. — От очередей в ведомствах мы перешли к онлайн-услугам, а теперь объединяем их в логичные комплексы, соответствующие реальным жизненным ситуациям граждан».

Вице-премьер подчеркнул, что на портале уже доступно более 1,6 тысячи услуг, а новые сервисы позволят еще больше упростить взаимодействие с государством.

Особенностью обновления станет переход к проактивному оказанию услуг: государство сможет предлагать сервисы на основе имеющихся данных о гражданине — например, автоматически рекомендовать оформление полиса ОМС или запись в детский сад после регистрации рождения ребенка.

Среди уже работающих «жизненных ситуаций» наиболее востребованы сервисы по строительству дома, выходу на пенсию и замене документов, а для бизнеса доступны решения по открытию ювелирного производства, частных образовательных учреждений, туристических компаний и других предприятий, сообщили в аппарате вице-премьера.

Качество новых сервисов проверяется в специальных лабораториях пользовательского тестирования, работающих в 10 регионах России с 2022 года. Тестирование проводится с применением отечественного нейрофизиологического оборудования и традиционных методов, таких как глубинные интервью.

По данным аппарата вице-премьера, внедрение федеральных сервисов уже позволило сократить время получения услуг с 102 до 66 дней, уменьшить количество необходимых документов с 28 до 20 и сократить число посещений ведомств с 14 до 5. С 2024 года аналогичные сервисы начали внедряться и на региональном уровне — уже доступно 157 таких решений.

Новые «жизненные ситуации» продолжат тенденцию к максимальному упрощению взаимодействия граждан с государством, делая получение услуг более удобным, быстрым и комфортным, пояснили в аппарате Григоренко.

Напомним, сейчас в России создается национальный интернет-мессенджер, в который будут интегрированы госуслуги с цифровым ассистентом, помогающим сориентироваться в их ассортименте.