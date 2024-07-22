Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку о выплате неиспользованных остатков материнского капитала на сумму до 10 тыс. рублей, сообщила RTVI член комитета Светлана Бессараб. По словам депутата, возможность получить соответствующую выплату появится до конца лета.

Как рассказала Бессараб, комитет по труду предлагает Госдуме рассмотреть одобренную поправку на заседании 23 июля.

«Обратиться за выплатой можно, если от использования средств материнского (семейного) капитала у семьи осталось средств менее 10 тыс. рублей, и такую единовременную помощь получить. У нас на счетах почти 730 тыс. семей осталось порядка 1,5 млрд рублей, которые мы сейчас готовы выплатить», — пояснила депутат.

По словам Бессараб, получить неиспользованные остатки маткапитала можно будет сразу после вступления в силу закона. Она уточнила, что это произойдет до 1 сентября, «когда люди будут готовить детей к школе».

Как быть тем, у кого остались неизрасходованными более 10 тыс. рублей маткапитала, Бессараб сказать затруднилась.

«Пока президент дал поручение рассмотреть возможность выдать остатки тем, у кого меньше 10 тыс. рублей, а потом посмотрим», — сказала депутат.

С просьбой о выплате остатков из средств маткапитала в начале июля обратились семьи из Бурятии и Забайкалья на встрече с президентом Владимиром Путиным. Тогда глава государства заявил о необходимости «разрешить людям использовать оставшиеся деньги». На начальном этапе Путин предложил установить лимит в 10 тыс. рублей. «А потом посмотрим», — добавил он.

Срок действия программы маткапитала истекает в конце 2026 года. В феврале Путин предложил продлить ее до 2030 года. В марте группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается сделать программу бессрочной.