Россияне стали меньше интересоваться готовыми турами и предложениями турагентств, выяснил Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества. Согласно результатам опроса, российские туристы все чаще самостоятельно планируют поездки через сайты-агрегаторы.

Всего в опросе Роскачества приняли участие 1,2 тыс. человек. Как показали результаты исследования, большая часть опрошенных — 65% — при планировании отдыха отказывалась от предложений турагентов или туроператоров и воспользовалась сайтами по бронированию отелей и гостиниц. Около четверти респондентов забронировали на сайте готовый тур, а к услугам турагента прибегли лишь 14% опрошенных.

Согласно результатам исследования, чаще всего при поиске отелей и туров респонденты используют сервис «Яндекс Путешествия» (42% и 46% соответственно). В числе сервисов для бронирования гостиниц также оказались востребованы «Суточно» (33%) и «Островок» (20%). При поиске туров на втором месте оказался сайт-агрегатор «Туту», а на третьем — «Т-Путешествия».

Участники опроса указали главными критериями при выборе гостиницы цену (73%), наличие удобств в номере (51%), транспортную доступность (34%) и тип питания (32%). При выборе готовых туров респонденты в первую очередь обращают внимание на отзывы в интернете и следуют рекомендациям знакомых, говорится в исследовании.

В начале июня вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян сообщил, что путевка в Турцию для российской семьи с детьми этим летом будет обходиться в среднем в 250-280 тыс. рублей. По его словам, «среднестатистический выезд за границу» будет стоить не менее 150 тыс. рублей на двоих.

Председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко говорил, что летний отдых в Крыму обойдется россиянам в три раза дешевле, чем в Турции.