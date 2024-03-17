У избирательных участков за рубежом 17 марта, в последний день выборов президента России, образовались длинные очереди из россиян, пришедших проголосовать. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, к 10:00 мск в 111 странах проголосовали более 125,4 тыс. человек на 230 избирательных участках.

«Учитывая разницу во времени, ряд участков только еще откроются сегодня. Но даже эти данные — ответ всем тем, кто пытался распространить дезинформацию или информационно извратить ход голосования», — добавила Захарова.

Она обратила внимание, в частности, на очередь избирателей в столице Таиланда Бангкоке. «Таиланд не сдается. Очередь на голосование в Бангкоке. Посольство работает на полную мощность», — написала она, опубликовав соответствующие кадры.

Огромная очередь избирателей выстроилась перед участком на таиландском Пхукете, отмечает RT. «Агентство»* сообщает, что полицейские задержали на острове россиянина, пришедшего к участку с плакатом, надпись на котором была адресована действующему президенту России Владимиру Путину. Силовики изъяли плакат и отпустили избирателя.

Длинная очередь желающих проголосовать образовалась и в столице Армении. Собеседница издания «Сирена» Дарья Руш рассказала, что приехала к посольству России в Ереване к 8:30, когда собравшихся было не так много, но спустя несколько часов, вскоре после полудня, очередь «уже полностью обогнула здание посольства, петляет по дворам и доходит очень далеко».

«Есть подозрение, что люди, которые в конце, могут уже не успеть проголосовать. Если мы стояли 2 часа, им стоять, ну, часов 6, наверное», — сказала девушка.

Корреспондент RTVI в Ереване сообщает, что в очереди у посольства стоят и россияне, которые приехали проголосовать из Грузии, где нет российского дипломатического представительства. По данным ТАСС, в Армении работают пять избирательных участков — два в Ереване и три в Гюмри. Посол России Сергей Копыркин сообщил, что для россиян из других областей Армении организованы автобусы до Еревана.

Русская служба Би-Би-Си отметила, что у памятника Степану Шаумяну в Ереване группа молодых людей держала большой украинский флаг, перед ними стояла армянская полиция. По словам собеседников издания, полицейские предупредили, что в очереди на голосование не должно быть флагов и плакатов.

В Сербии к открытию избирательного участка, расположенного на территории школы при посольстве России в Белграде, прибыли более 500 российских граждан, отмечает ТАСС.

В Казахстане открыты четыре избирательных участка для голосования — в Астане и генконсульствах в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске. Как передает ТАСС, в столице республики к зданию представительства Россотрудничества пришли сотни людей. В Алма-Ате, по данным РИА Новости, желающих проголосовать набралось несколько тысяч, очередь растянулась более чем на километр от генконсульства России.

Зампредседателя участковой комиссии Игорь Корнеев заявил ТАСС, что скопление желающих проголосовать в Астане обусловлено мерами безопасности на избирательных участках, где у пришедших на голосование изъяли несколько перцовых баллончиков.

По данным РИА Новости, в Киргизии явка избирателей может стать рекордной: очередь из желающих принять участие в голосовании «растянулась на несколько кварталов», чего не было в прежние годы.

На избирательном участке в индийской столице Нью-Дели за первые 4 часа проголосовали около 300 россиян, сообщило российское посольство в Индии. Еще один избирательный участок расположен в здании Генерального консульства России в Калькутте.

В Софии перед единственным в Болгарии участком для голосования также выстроились длинные очереди, аналогичная ситуация сложилась в Греции, Турции, Южной Корее, Иране, Германии, Франции и других странах. В Китае работают шесть избирательных участков — в Пекине, Гонконге, Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Харбине.

«Кроме того, у нас предусмотрено выездное голосование для строителей, сооружающих атомную станцию в Ляньюньгане на востоке Китая», — рассказал посол России в КНР Игорь Моргулов.

В Молдове полиция задержала мужчину, который бросил две бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России в Кишиневе, где открыт избирательный участок. «Злоумышленник задержан силами правоохранительных органов», — сообщил пресс-секретарь диппредставительства Анатолий Лошаков агентству ТАСС. По его словам, голосование возобновилось после непродолжительного перерыва.

Проживающие за рубежом представители российской оппозиции ранее призывали противников действующего руководства страны прийти на избирательные участки и проголосовать в 12:00 17 марта. Из-за этого некоторые телеграм-каналы начали писать, что в очередях на голосование стоят именно оппозиционно настроенные граждане. Высокопоставленный источник в федеральном правительстве заявил RTVI, что приравнивание всех участников очередей к оппозиции может быть нарушением закона. По его словам, «неуважительно» связывать эти очереди с акциями протеста.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов