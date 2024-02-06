Россиянин Сергей Очигава, который в ноябре без документов и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и представился экономистом, потерявшим память, приговорен в США к 93 суткам ареста, пишет газета Los Angeles Times. Очигава будет депортирован из страны.

Окружной суд США также обязал Очигаву возместить авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS, «Скандинавские авиалинии») более $2,1 тыс. — стоимость билета из Копенгагена в Лос-Анджелес.

Как отмечает издание, 46-летний Очигава, гражданин России и Израиля без судимостей, 4 ноября проскользнул мимо службы безопасности аэропорта Копенгагена и проник в самолет, летевший в США.

История с приземлением Сергея Очигавы в Лос-Анджелесе без документов стала известна в декабре 2023 года. На допросе Очигава заявил, что имеет степень по экономике и маркетингу и что он не помнит, как попал на борт летевшего в Лос-Анджелес самолета. Издание «Агентство»* писало, что в российских утечках есть только один Сергей Владимирович Очигава — из его резюме следует, что в 2003 году он получил степень кандидата экономических наук, аспирантуру проходил в Российской экономической академии имени Плеханова (РЭУ).

По данным прокуратуры, Очигава 3 ноября оказался в зоне ограниченного доступа аэропорта Копенгагена, последовав за одним из пассажиров и сымитировав сканирование документа. После того, как он был замечен, его попросили оставаться в терминале, пока будет решаться вопрос с его просроченной визой.

Вместо этого Очигава последовал за потоком пассажиров у одного из выходов на посадку, после чего сумел оказаться на рейсе SK 931 авиакомпании Scandinavian Airlines. Согласно судебным протоколам, в самолете Очигава сидел на разных местах, попросил две порции бортового питания, а также «пытался взять у члена экипажа шоколадку».

Прибыв в международный аэропорт Лос-Анджелеса, он пытался скрыться от должностных лиц. Сотрудникам погранично-таможенной службы США россиянин сказал, что забыл свой паспорт в самолете, а в ответ на просьбу сообщить свои личные данные представился вымышленным именем «Сергей Шломо».

Лишь просмотрев телефон Очигавы и найдя российский документ с его именем, служба безопасности поняла, что мужчина прибыл без билета и паспорта.

Обвинение просило для Очигавы шесть месяцев ареста, указывая, что тот «не проявил ни раскаяния, ни сожаления о своих действиях». Защита со своей стороны подчеркивала, что мужчина пережил ряд «личных трагедий», и просила судью назначить россиянину срок, равный тому, который он уже отбыл, находясь под арестом с ноября.

Судья Джордж Ву в итоге взял сторону защиты, которая характеризовала Очигаву как «достойного», «доброго», «ответственного» и «отзывчивого» человека, ссылаясь при этом на ряд засекреченных документов, в том числе письма суду от его близких, отмечает Русская служба Би-Би-Си.

Издание подчеркивает, что перед тем, как 4 ноября сесть на рейс в Лос-Анджелес, Очигава 3 ноября пытался сесть на самолет, направлявшийся в Бангкок, но его не нашли в списке пассажиров и не пустили на борт. После этого россиянин попытался улететь в Лондон, но снова безуспешно. С третьей попытки сесть на самолет ему удалось вылететь в Лос-Анджелес.

«Осторожно, новости» ранее писало, что после начала боевых действий на Украине Очигава уехал в Израиль; последние полгода он стал отстраненным. Как отмечал новостной канал, родные мужчины предполагают, что у него развилась повышенная тревога из-за «геополитической ситуации». Очигава перессорился с близкими и перестал выходить на связь, последний раз он сообщал, что находится в Париже. На какие средства он жил в Европе и как оказался в Дании, близкие не знают.

Очигаве за безбилетный проезд грозило до пяти лет тюрьмы. Теперь его возьмет под стражу иммиграционная служба США для дальнейшей депортации. «Агентство»* ранее отмечало, что, согласно резюме Очигавы, он был консультантом в компании «Маркетинговые и инвестиционные проекты» и занимал такой же пост в консалтинговой компании «Интелектсервис». Также был менеджером по рекламе в «Мосстройпластмасс» и преподавал в РЭУ им. Плеханова. По данным СПАРК, Очигава был совладельцем трех компаний, уже прекративших деятельность, в том числе московской «Арт дизайн Гэллери». Это юрлицо управляло галереей современного искусства Boccara в Москве. У Очигавы в этой галерее была доля в 20%.

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