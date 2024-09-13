По делу о крупной контрабанде наркотиков, которую обнаружили на борту сухогруза ESER в Кабо-Верде в 2019 году, арестована россиянка Оксана Зубарева, сообщает газета «Известия». Следствие считает, что она занималась логистикой перевозки груза и собирала команду для транспортировки наркотиков.

По информации «Известий», Зубареву задержали в Белгороде в начале августа. Согласно информации на сайте областного суда, 5 августа женщину арестовали по обвинению в незаконной пересылке крупной партии наркотиков с целью сбыта (ч. 5 ст. 228.1 УК) и умышленном покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК). Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Источники «Известий», близкие к правоохранительным органам, отметили, что 50-летняя россиянка стала первой обвиняемой в России по делу о сухогрузе ESER, перевозившем 9,5 тонн кокаина на борту.

На момент задержания судна в начале 2019 года Зубарева была гендиректором и совладельцем компании «СНАД». В 2005 году она зарегистрировала компанию «НАНТОН», основным видом деятельности которой была указана торговлю рыбой и морепродуктами, выяснили «Известия».

Как пишет издание, следователи выяснили, что Зубарева в начале 2000-х жила в Испании и была замужем за местным бизнесменом по имени Альфонсо Хункаль, который оказался связан с преступной группировкой. В 2007 году его арестовали по делу о борьбе с контрабандой наркотиков в Испании, которое в местных СМИ называли «Вспышка» (Destello). По информации источников, после задержания Зубарева пыталась скрыть некоторые активы Хункаля от следствия, чтобы избежать их ареста.

Показания на Зубареву дал капитан судна Сергей Котловский, который весной 2024 года после условно-досрочного освобождения был депортирован из Кабо-Верде в Россию. По возвращении на родину он рассказал следователям, что его в 2018 году Зубарева попросила его «набрать людей». По словам Котловского, впоследствии она полностью курировала движение сухогруза по спутниковой связи.

RTVI ранее установил, что Котловский на протяжении всего пути принимал звонки от анонимного источника, а после задержания в порту Кабо-Верде рассчитывал, что следствие учтет на суде, как его заставляли выполнять те или иные команды на борту.

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Путь сухогруза

Котловский рассказал, что Зубарева выступала посредником между российским экипажем и испаноязычным бизнесменом Хавьером Ортисом Оламенди — гендиректором панамской компании Ecolive, который значился нанимателем группы во всех документах. Оламенди, как выяснилось позже, оказался выходцем из администрации губернатора штата Веракрус в Мексике, осужденного за создание преступного сообщества.

После подписания контрактов 13 моряков отправились в Панаму, откуда стартовало судно, пишут «Известия».

ESER должен был пройти вдоль берегов Колумбии и Венесуэлы, а затем из Карибского бассейна выйти в Атлантический океан. Однако возле острова Табаго судно остановили вооруженные люди на лодках, приказавшие загрузить сухогруз мешками, в которых, как выяснилось позже, была партия кокаина, сообщают «Известия».

Капитан Котловский позже рассказывал следователям, что следившая за рейсом Зубарева объяснила по связи, что экипажу необходимо подчиниться захватчикам, поскольку этого хочет «заказчик». После этого она распорядилась, чтобы судно проследовало в марокканский порт Танжер, откуда, как указывает издание, наркотики «расходятся по Европе» меньшими оптовыми партиями (по несколько сотен килограммов).

На пути в Марокко на борту ESER умер один из членов экипажа, страдавший серьезным заболеванием. Это вынудило Котловского сделать остановку в ближайшем порту, которым оказался город Прая на острове Кабо-Верде, пишут «Известия». Там судно после досмотра задержали из-за обнаруженной на борту крупной партии наркотиков. Как позже отмечал Котловский, Зубарева вынуждала его продолжать путь.

Двенадцать российских моряков арестовали в Кабо-Верде в феврале 2019 года. Обвиняемые утверждали, что не знали о наркотиках на борту корабля, но в суде это не приняли к сведению.

Моряки находились в тюрьме на протяжении года. Они жаловались на условия содержания: по словам членов экипажа, им не предоставляли переводчика и не оказывали медицинскую помощь. В январе 2020 года один из моряков Сергей Животов умер после продолжительной болезни.

В феврале 2020 года суд в Кабо-Верде признал 11 российских моряков виновных в контрабанде наркотиков и вынес им приговоры. Капитану судна Котловскому назначили 12 лет лишения свободы, остальным 1о морякам — по 10 лет тюрьмы каждому.