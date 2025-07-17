В ночь на 17 июля над российскими регионами сбили 122 украинских беспилотника. В результате атак есть жертвы и разрушения: в Белгородской области погибли трое человек, в Воронежской области пострадали трое подростков. Что известно о ночном налете БПЛА — в материале RTVI.

Как сообщили в Минобороны, больше всего, 43 беспилотника, уничтожили в Брянской области, 38 аппаратов — в Курской области, десять — в Орловской, по шесть в Смоленской и Воронежской, пять в Белгородской области, по три БПЛА нейтрализовали в Московском регионе, Калужской области и в Крыму, по два — в Ленинградской и Липецкой областях, еще один сбили в Тульской области.

С 23:00 до 23:30 уничтожили еще восемь беспилотников (в Брянской и Орловской областях), с 20:00 до 23:00 — 40 БПЛА (аппараты сбили в Белгородской, Брянской и Липецкой областях). С 07:00 до 07:30 сбили еще четыре украинских дрона в Тульской и Калужской областях.

Белгородская область

Поздно вечером в среду под ударом ВСУ оказался Белгород. В результате атаки беспилотников погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким мужчины.

«По предварительной информации, ранено пять человек. Двоих женщин и троих мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается», — уточнил глава Белгородской области.

По его словам, повреждения получили шесть домов, на места ЧП прибыли оперативные службы. Власти уточняют информацию о последствиях удара.

Позже Гладков уточнил данные: ранения в результате удара БПЛА получили шестеро человек.

«Все пострадавшие доставлены в больницы. По оценке медиков, у всех состояние средней степени тяжести», — написал губернатор.

После полуночи стало известно об ударе украинского дрона по частному дому в селе Прицепиловка Корочанского района. Пострадал мирный житель.

«Мужчину с ожогами рук и ног бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу <…> В результате детонации произошло возгорание домовладения — сотрудники МЧС занимаются ликвидацией огня», — сообщал ночью Гладков.

Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Смородино Грайворонского округа. Жертвой удара стала женщина.

«Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей… От детонации дом загорелся — на место выехали добровольные пожарные команды», — написал Вячеслав Гладков.

Утром он уточнил, что всего погибли трое человек, 17 человек получили ранения. Власти региона понимают, что угроза растет, и в первую очередь это связано с атаками БПЛА.

«Поэтому сейчас вместе с силовыми структурами, фактически каждый день, будем рассматривать вопросы усиления мер безопасности», — отметил губернатор.

По его словам, не все беспилотники удается детектировать, поэтому не всегда есть возможность известить людей об угрозе атак.

«Мы должны каждую секунду быть внимательными для того, чтобы спасти свою жизнь и жизни своих близких», — резюмировал глава Белгородской области.

Воронежская область

Опасность атаки БПЛА в регионе объявили около девяти часов вечера в среду. Жителей призвали сохранять спокойствие и отметили, что силы ПВО находятся наготове.

После полуночи губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов над Воронежем. Тогда данных о пострадавших не было.

«Не делитесь в интернете указаниями на местность, где работа ПВО особенно слышна. Если вы услышали пролет БПЛА, увидели лежащий беспилотник или его фрагменты, сообщите об этом по телефону 112, не приближаясь к опасным предметам», — призвал глава региона.

В четыре часа утра Гусев уточнил, что фрагменты беспилотника попали в многоэтажку на левобережной части Воронежа. Ранения получили трое подростков.

«Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», — написал губернатор.

В результате ЧП повреждения получили не менее четырех квартир. В одной из них выбита окно и разрушена стена, в двух других выбиты окна и поврежден фасад, еще в одной нарушена целостность остекления, уточнил Гусев.

«Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры. Для них организуется пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные службы», — добавил губернатор.

Он предупредил жителей Воронежа о работе взрывотехников: в центральной части города могут прозвучать громкие звуки. Гусев призвал сохранять спокойствие, но не терять бдительность из-за продолжающейся опасности атаки БПЛА. Отменили ее в 07:22.

Смоленская область

Вечером в среду в регионе средства РЭБ подавили два украинских беспилотника. Позже Смоленскую область вновь атаковали БПЛА, сообщил губернатор Василий Анохин.

«По предварительной информации, в результате падения обломков пострадал один человек и незначительно поврежден гражданский объект. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы», — написал он и призвал жителей сохранять спокойствие и следовать правилам безопасности.

Утром глава региона заявил об уничтожении 14 украинских дронов. По его информации, незначительные повреждения получил гражданский объект. Пострадавшему жителю оказали помощь, его жизни ничто не угрожает, уточнил Анохин.

«В настоящее время на месте происшествия властями муниципального округа и экстренными службами ведется работа по устранению последствий атаки», — сообщил глава Смоленской области.

Он напомнил, что в случае атак БПЛА следует избегать открытых мест, а работу средств ПВО на камеру призвал не снимать.

Калужская область

Над регионом ночью сбили три БПЛА, написал губернатор Владислав Шапша. По его словам, аппараты уничтожили в Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах.

«В Сухиничском районе БПЛА при падении попал в двухэтажный дом. Возгорания нет. Осколками остекления легкие ранения получил один из жильцов — девочка 14 лет. Ей оказана необходимая помощь медиками», — написал он в телеграм-канале.

Жителей дома временно эвакуировали, на место выехала оперативная группа. Губернатор пообещал оказать помощь в проведении ремонта.

В 00:35 Росавиация объявила о введении временных ограничений в работу калужского аэропорта.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснили в ведомстве.

Что произошло в других регионах

В результате отражения атаки БПЛА в Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он тоже призвал жителей не снимать и не публиковать видео с работой сил противовоздушной обороны.

Около половины третьего ночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших в столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он.

Примерно в три часа ночи в Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении двух беспилотников.

В пять утра Росавиация объявила об ограничения работы аэропорта Пулково. Спустя полтора часа воздушная гавань начала прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами, а в 07:15 ограничения сняли.

В 07:40 в Ленобласти отменили режим воздушной опасности.

Опасность атаки БПЛА в Тульской области отменили в 08:30 (она действовала с 00:49).