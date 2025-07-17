Фрагменты дрона попали в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа, пострадали трое несовершеннолетних. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено уже не менее пяти БПЛА», — пишет глава региона.

По предварительной информации, в результате попадания фрагментов дрона в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали трое подростков.

«Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», — отметил Гусев.

Губернатор также сообщил о повреждении как минимум четырех квартир: в одной выбита оконная рама, разрушена стен; в двух выбиты стекла и поврежден фасад; в одной нарушена целостность остекления.

По словам главы региона, жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры.

«Для них организуется пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные службы», — сказал Гусев.

Позже он сообщил, что различных районах Воронежа продолжается обнаружение обломков БПЛА, сбитых при ночной атаке. Гусев предупредил жителей ближайшее время жители центральной части о громких звуках, связанные с работой взрывотехников.

Губернатор призвал сохранять спокойствие, но не ослаблять бдительность в период опасности атаки беспилотников.

В ночь на 15 июля БПЛА также атаковали Воронежскую область. Минобороны сообщало о 12 сбитых дронах над регионом. После атаки за медицинской помощью обратилось 27 человек, 14 из них, в том числе четверо детей, были госпитализированы. Следственный комитет утверждает, что на Воронежскую область было направлено не менее 15 БПЛА. Повреждения получили 20 домов, здание детсада, объекты инфраструктуры Репьевского и Новоусманского районов, говорится в сообщении ведомства. Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК).

На следующий день, 16 июля, глава региона сообщил, что умер мужчина, впавший в кому после атаки БПЛА на Воронеж.