Россотрудничество откроет новые «Русские дома» в африканских странах, в том числе там, где такие организации уже есть. Об этом «Африканской инициативе» сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Речь идет о странах, где уже присутствует Россотрудничество, отметил он. По словам Примакова, «Русские дома» планируется открыть в Анголе, Судане, Эфиопии, Сьерра-Леоне, Алжире и Центральноафриканской республике (ЦАР).

В Анголе появится государственный «Русский дом». В большинстве других случаев речь идет о негосударственных учреждениях, которые создаются в рамках взаимодействия Россотрудничества с другими организациями.

Всего агентство рассматривает 20 заявок на создание «Русских домов» по всему миру, отметил Примаков. Объясняя планы открытия новых организаций в странах, где они уже есть, Примаков отметил, что одного «Русского дома» на страну недостаточно, «учитывая, что в государствах Африканского континента на них большой спрос».

В сентябре Россотрудничество сообщило о планах построить до 2025 года Российские центры науки и культуры в Алжире, Анголе и Мали. Замглавы агентства Павел Шевцов говорил, что негосударственные «Русские дома» планируется открыть в Буркина-Фасо и в Экваториальной Гвинее. В январе 2024 года такая организация открылась в столице Буркина-Фасо Уагадугу по договору между «Центром народной дипломатии» и Россотрудничеством.

Осенью 2023 года газета The Wall Street Journal (WSJ) писала со ссылкой на источники, что глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый возглавил бизнес-империю погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в республике и руководит местными подразделениями «вагнеровцев». Сам Сытый не комментировал информацию. В Кремле WSJ заявили, что у российского правительства есть программы сотрудничества со многими странами Африки.