Доля россиян, чья средняя зарплата в 2025 году до вычета налога превышает 100 тыс. рублей, составила 31,9%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Подобного рода данные собираются раз в два года. В этот раз исследование проводилось среди 95,4 тыс. организаций, охватив 28,4 млн человек.

«Согласно данным ведомства, в апреле среднюю зарплату до вычета налога от 100 тыс. рублей получали 31,9% работников в стране. Двумя годами ранее значение было на отметке в 17,4%», — уточняется в статье.

Согласно данным Росстата, в 2025 году зарплату от 22,4 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц получали 15,2% работников, 20,2% — 40—60 тыс. рублей, 17% — 60—80 тыс. рублей, 13,1% — от 80 тыс. до 100 тыс.

От 100 до 150 тыс. рублей в этом году ежемесячно зарабатывали 17,2% работников, от 150 тыс. до 200 тыс. — 6,9%, от 200 тыс. до 400 тыс. рублей — 6,3%, выше — 1,5%.

«Меньше МРОТ (22,4 тысячи рублей) получает 2,6% работающих россиян. В 2023 году таких было 2,4%, при этом МРОТ тогда составлял 16,2 тысячи рублей», — отмечает РИА Новости.

1 августа РИА Новости со ссылкой на данные Росстата сообщило, что средняя зарплата в России в апреле 2025 года до вычета налога составила 99,4 тыс. рублей против 72,5 тыс. двумя годами ранее.

Больше всего в месяц получали на Чукотке (193,8 тыс. рублей), в Москве (178,2 тыс.), ЯНАО (163,4 тыс.), Магаданской (155,1 тыс.) и Сахалинской областях (148,5 тыс.). Меньше всего — в Дагестане (45,4 тыс. рублей), Чечне (43,1 тыс.) и Ингушетии (39,6 тыс.).