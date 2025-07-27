Средний размер пенсий женщин, состоящих на учете в системе Социального фонда, превысил размер пенсионных выплат мужчинам. Такая разница была зафиксирована впервые с 2015 года, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Согласно данным на 1 января 2025 года, средний размер назначенных пенсий составил 23 175 рублей. Причем ежемесячная выплата женщинам достигла в среднем 23 249 рублей, а мужчинам — 23 028 рублей. Для сравнения: годом ранее россиянки в среднем получали пенсию в размере 20 745 рублей, а россияне — 20 854 рубля.

Росстат предоставил данные за последние 10 лет. Из них следует, что в январе 2015-го размер пенсий у женщин составлял 10 663 рубля, а у мужчин — 11 346 рублей. До текущего года пенсии у мужчин всегда были выше, чем у женщин, отмечает ТАСС.

Кроме того, Росстат установил, что размер пенсий городских жителей почти на 3,5 тыс. рублей больше, чем у тех, кто живет в селах. Так, в 2025-м пенсионные выплаты горожанам составили в среднем 24 005 рублей на человека, а населению сельской местности— 20 722 рубля.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил индексировать пенсии каждый квартал, чтобы выплаты пенсионерам не отставали от роста цен. По словам парламентария, сейчас разрыв между пенсиями и инфляцией «катастрофичный», в том числе из-за скачка тарифов ЖКХ.

«Поэтому мы будем вновь поднимать вопрос о ежеквартальной индексации пенсий», — сказал он и добавил, что эта мера станет эффективным средством социальной поддержки старшего поколения.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что повышение пенсий раз в три месяца — амбициозная, но на данный момент нереализуемая задача из-за необходимости каждый раз пересматривать бюджет.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с RTVI сообщил, что россиянам необходимо хранить сбережения в рублевых счетах, а властям — индексировать их на величину инфляции и повышать реальные доходы населения.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в свою очередь посоветовал хранить одну часть пенсионных накоплений в рублях, а другую — в валюте.