Входящий в холдинг АИС госкорпорации «Ростех» челябинский радиозавод «Полет» создал и успешно испытал на массовых мероприятиях в городе комплексную зональную радиолокационную защиту от БПЛА на основе комплекса обнаружения и подавления беспилотников «Сфера». О разработке со ссылкой на разработчиков пишут «Известия».

Новый защитный комплекс закрывает несколько квадратных километров. В статье отмечается, что «Сферу» давно и эффективно применяют на линии боевого соприкосновения в зоне украинского конфликта.

Гендиректор «Полета» Алексей Науменко рассказал, что новый комплекс предназначен для для радиоэлектронной разведки (РЭР): аппаратура определяет каналы управления дронами и ловит видеосигналы с них, а потом включает средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ручном или автоматическом режиме. Радиолокационные станции (РЛС) в систему не входят, но по желанию могут быть синхронизированы с ней, заверил глава завода.

Разработчики пояснили, что комплекс «Сфера» имеет модульную структуру и может конфигурироваться под конкретные задачи и пожелания заказчиков в соответствии с потенциальными угрозами, типом местности и площадью защищаемого объекта.

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Создание средств борьбы с БПЛА и защиты объектов от беспилотников — это одно из приоритетных направлений работы «Полета». В линейку продукции завода входят различные изделия от мобильных обнаружителей и подавителей дронов до многоуровневых систем защиты.

Россия испытывает нехватку таких систем, заявил «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. По его словам, они особенно актуальны для защиты массовых мероприятий, поскольку, в отличие от зенитных ракетных комплексов, не создают рисков падения обломков БПЛА и снарядов на землю.

«Угроза применения беспилотников уже сейчас большая и будет только расти. В частности, возможны даже различные теракты с их применением. Тем более что простейшие БПЛА стали доступны каждому», — констатировал эксперт.

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Ветеран войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Клим Дмитриев подтвердил изданию, что системы, создаваемые «Полетом», эффективны против FPV-дронов, которые более активно используются противником, нежели дорогие и крупные беспилотники самолетного типа.