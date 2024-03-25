На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в ночь на 25 марта произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции, сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», — отметил глава региона.

По словам Голубева, из-за ЧП были автоматически отключены высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская.

«Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС». — пояснил он.

Новочеркасская ГРЭС является одной из крупнейших тепловых электростанций Объединенной энергетической системы Юга России. В эксплуатацию ее ввели в 1965 году, расположена в Новочеркасске, в 53 км от Ростова-на-Дону. Установленная электрическая мощность ГРЭС составляет 2229 МВт, установленная тепловая мощность — 60 Гкал/ч.

В июне 2023 года на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС также вспыхнул пожар. Кровля горела на площади 200 кв. м. ТАСС со ссылкой на медицинские службы писал, что в результате пожара пострадали три человека. По данным Baza, у пострадавших ожоги рук и лица I и II степени.

22 марта Минобороны России сообщало о нанесении ударов высокоточным оружием большой дальности и БПЛА в том числе по объектам энергетики на Украине. В ведомстве не уточнили, какие именно объекты стали целями. На Украине из-за взрывов остановлена крупнейшая украинская гидроэлектростанция — Днепровская ГЭС. На время оказалась обесточена питающая Запорожскую АЭС линия электропередачи ВЛ-750кВ «Днепровская». В результате ударов Харьков полностью лишился электроснабжения, а обесточивание насосных подстанций привело к возникновению проблем с водоснабжением.