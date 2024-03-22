Вооруженные силы (ВС) России 22 марта нанесли массированный удар по объектам Украины, которые связаны с производством военной техники, а также по местам, где базировались украинские военные. Как заявили в Минобороны России, это были ответные удары на обстрелы украинских войск.

«Сегодня нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», — говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве отметили, что это привело к прекращению работы предприятий, которые занимались выпуском и ремонтом вооружений, военной техники и боеприпасов. Также удары наносились по местам базирования иностранной военной техники и центрам восстановления солдат и наемников, уточнили в Минобороны. «Все цели достигнуты», — следует из сообщения.

Всего, по подсчетам ведомстве, в период с 16 по 22 марта российские военные нанесли «49 ударов возмездия». Эти атаки стали ответом России на обстрелы ВСУ приграничных населенных пунктов и попытки прорваться через границу, заявили в Минобороны.

«С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», — сказано в публикации.

Российские военные применили аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты, заключили в ведомстве.

В ночь на 22 марта ВС России нанесли удары по энергетическим объектам Украины. Министр энергетики республики Герман Галущенко заявил, что ночной обстрел стал самой масштабной атакой на энергосистему за последнее время. В результате оказались повреждены объекты генерации и системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях страны.

После пожара из-за удара и серьезных повреждений крупнейшая ГЭС Украины — Днепровская остановила работу. На время оказалась обесточена питающая Запорожскую АЭС линия электропередачи ВЛ-750кВ «Днепровская». В результате ударов Харьков полностью лишился электроснабжения, а обесточивание насосных подстанций привело к возникновению проблем с водоснабжением.

С 12 марта Белгородская и Курская области подверглись массовым атакам беспилотников. 13 марта Вооруженные силы Украины атаковали здание ФСБ в Белгороде. 14 марта российские военкоры сообщили об очередной попытке украинских ДРГ прорваться на территорию России. В частности, писали, что тяжелые бои идут в районе поселка Козинки Белгородской области.

По данным Минздрава Белгородской области, только с 12 по 18 марта в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 11 человек, более 80 пострадали.

Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей, которые все еще остаются в округе, временно уехать в Ярославскую область из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.