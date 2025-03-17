В России в 2024 году были выявлены 828 тыс. человек, работающих «с нарушениями трудового законодательства» и получающих зарплату неофициально. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Роструд.

Газета отмечает, что этот показатель вырос за год почти на 5% — в 2023-м он составлял 795 тыс. человек, и речь не только о трудовых мигрантах.

За последние три года в России выявили 2,2 млн работающих неофициально, все они сейчас трудятся легально, рассказали в Роструде.

К нарушениям трудового законодательства относятся: деятельность без трудового договора или лицензии, выплата зарплаты частично или полностью «в конверте», а также различные неофициальные подработки.

Кроме того, это могут быть ситуации, когда работодатель платит более 10 сотрудникам ниже МРОТ (в этом году его средний размер составляет 22,4 тыс. рублей) или юрлицо заключает договор с 10 и более самозанятыми, чей среднемесячный доход превышает 20 тыс. рублей.

«Известия» отмечают, что многие россияне готовы работать неофициально, потому что считают это более выгодным для себя из-за того, что не платят налоги. Кроме того, некоторые граждане официально «трудятся» в одном месте, а по факту подрабатывают в другом.

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила «Известиям», что такая ситуация выгодна работодателю: он не платит все отчисления во внебюджетные фонды — это около 40%, в то время как сотрудник может быть уволен, у него нет права на отпуск, больничный, а также декретные и пенсионные отчисления.

Также, по ее словам, неофициально стремятся работать люди старшего возраста из-за того, что в 2016—2024 годах пенсии работающих пенсионеров не индексировались (ситуация изменилась только в 2025-м).

Другой опрошенный газетой финансовый эксперт Наталья Мильчакова допустила, что попытки ухода от налогов сохранятся, так как граждане при условии высокой зарплаты будут готовы работать неофициально.

В материале отмечается, что в случае обнаружения таких нарушений владельцу организации «придется осуществить доначисления и оплатить штраф в 20% от неуплаченной суммы». Также его могут оштрафовать на сумму до 100 тыс. рублей либо привлечь к уголовной ответственности.