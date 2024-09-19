В результате атаки беспилотников 18 сентября получили повреждения 13 храмов в городе Торопец Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба Московского патриархата.

О последствиях атаки в рапорте на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла доложил епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. Он отметил, что от ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, «в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери». Кроме того, разрушения получило внутреннее убранство храмов, говорится в сообщении РПЦ.

В пресс-службе патриархата отметили, что в результате атаки никто не погиб.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования пострадавшим и попросил епископа Адриана и духовенство Ржевской епархии оказать им «всю возможную духовную и материальную поддержку».

Беспилотники атаковали Торопец в ночь на 18 сентября. После падения обломков дронов в городе начался пожар. Местные власти приняли решение об эвакуации местных жителей.

Днем 18 сентября пресс-служба главы Тверской области Игоря Рудени сообщила о восстановлении работы городской инфраструктуры и разрешила жителям вернуться домой. По словам губернатора, из-за атаки пострадали несколько человек, они серьезно не пострадали.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что всего при атаке БПЛА пострадали 28 человек, 13 из них были госпитализированы. По словам чиновника, их состояние оценивалось как средней степени тяжести.