Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян, находящийся с осени 2023 года в бакинской тюрьме, объявил голодовку. Об этом пишут «Sputnik Армения» и «Hetq» со ссылкой на заявление членов семьи политика.

Как отмечают издания, голодовка началась еще 5 апреля «после неоднократных просьб Варданяна и его адвоката провести справедливое судебное разбирательство». Варданян требует «немедленно» и без каких-либо условий освободить его и других армянских заключенных из тюрем Азербайджана. В заявлении семьи говорится, что Баку незаконно удерживает Варданяна и других армян.

Родственники экс-госминистра также высказали обеспокоенность тем, что Варданян перестал отвечать на звонки и выходить на связь со дня начала голодовки.

«Я всерьез опасаюсь за здоровье моего отца. Наша семья не видела его вот уже почти 200 дней. У нас прекратилась с ним всякая связь с тех пор, как он начал голодовку 5 апреля», — приводит слова старшего сына политика Давида Варданяна издание Hetq.

Семья Варданяна также выдвинула ряд требований, среди которых проведение судебного заседания в присутствии СМИ и международных наблюдателей до мая, когда истекает срок ордера на задержание, и восстановление связи задержанного с родными. Родственники считают, что любое соглашение между Арменией и Азербайджаном о мире должно предполагать и «освобождение всех армянских политических заключенных».

«Sputnik Армения» пишет, что представители Международного комитета красного креста (МККК) отказались комментировать состояние здоровья Рубена Варданяна. Но в МККК заверили, что организация в апреле уже посещала всех заключенных в бакинской тюрьме, в том числе и Варданяна.

Рубена Варданяна задержали в конце сентября 2023 года, когда он выезжал из Нагорного Карабаха в Армению. Служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что экс-госминистру непризнанной республики предъявлено обвинение по трем пунктам: в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и в незаконном пересечении границы.

В октябре члены семьи Варданяна обратились к мировым и общественным лидерам с просьбой содействовать освобождению задержанного. В январе 2024 года суд в Азербайджане продлил арест Варданяна еще на четыре месяца.

В сентябре 2022 года Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в НКР. С ноября 2022 по февраль 2023 года Рубен он занимал должность госминистра НКР. В России Варданян занимался бизнесом — входил в советы директоров нескольких компаний, в том числе АвтоВАЗ, КамАЗ и НОВАТЭК, являлся одним из учредителей Школы управления «Сколково».