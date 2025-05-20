Белый дом ожидает, что Россия изложит свои условия по урегулированию конфликта на Украине, после чего позиция Москвы станет более понятной для Вашингтона. Об этом во время слушаний в сенате заявил госсекретарь США Марко Рубио. Трансляция велась в YouTube-канале американского внешнеполитического ведомства.

«Насколько мы понимаем, россияне готовят перечень условий, при которых они были бы готовы к прекращению огня, что откроет путь к более широким переговорам. Мы ждем этих условий. У нас появится более четкое понимание расчетов [президента России Владимира] Путина, как только мы их получим», — сказал Рубио.

Он отметил, что Вашингтон стремится к долгосрочному урегулированию конфликта между сторонами, а не к временному перемирию.

«Мы хотим завершения конфликта таким образом, чтобы мир был прочным, а не длился три месяца и потом [конфликт] возобновился. Нужно соглашение, с которым обе стороны смогут жить в течение длительного времени», — добавил Рубио.

Госсекретарь также напомнил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились провести масштабный обмен пленными. Он назвал это хорошим результатом, однако заметил, что продвижения к миру между Москвой и Киевом пока нет.

Вечером 19 мая Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который длился более двух часов. По его итогам российский президент заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, в который могут войти вопросы прекращения боевых действий.

«Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — пояснил Путин.

Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам, что проект меморандума о возможном мирном соглашении России и Украины будет формулироваться обеими сторонами, и будет вырабатываться единый текст.

Он добавил, что возобновление контактов между Москвой и Киевом важно для работы над документом. Песков отметил, что сроков подготовки меморандума нет и быть не может, поскольку, как считают в Кремле, сторонам предстоит сложная работа.