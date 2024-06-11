Кунцевский районный суд Москвы приговорил одного из руководителей ЧВК «Енот» («Единые народные общинные товарищества») — экс-советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова — к 14 годам колонии строгого режима по делу о руководстве организованным преступным сообществом. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Молокоедова задержали в 2019 году и обвинили в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), угрозах убийством и причинением тяжкого вреда здоровья (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и в вымогательстве (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году Молокоедов возглавил организованное преступное сообщество (ОПС), которое действовало под видом военно-патриотической организации ЧВК «Енот». Как отмечает прокуратура, своих сообщников он заверял в том, что является сотрудником правоохранительных органов, и в случае выявления преступлений обещал свое покровительство.

Один из инцидентов, связанный с «енотами», произошел весной 2018 года. Тогда участники ОПС за вознаграждение заставили жителя Москвы отказаться от предложения избраться на должность гендиректора столичной фирмы.

Летом того же года «еноты» напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, у которого был земельный спор с академиком РАН Михаилом Пальцевым. Бойцы силой проникли в дом Супонева и пригрозили ему расправой, если он не откажется от любых претензий на землю в пользу Пальцева. В результате мужчина получил травмы средней степени тяжести и обратился в полицию. Всех участников произошедшего задержали.

Молокоедов свою вину не признал и заявил, что просто вмешался в конфликт, возникший между Супоневым и Пальцевым, будучи советником второго. Согласно обвинительному заключению, для разрешения проблемы он привлек одного из лидеров «Енота» Романа Теленкевича.

В январе 2022 года Молокоедова приговорили к 14,5 года по обвинению в руководстве ЧВК «Енот», однако в ноябре суд отменил это решение, а дело отправили на повторное рассмотрение. Апелляционная инстанция установила, что часть доказательств по делу была сфальсифицирована, а другая не была изучена вовсе, говорил адвокат Молокоедова Роберт Зиновьев. При этом Молокоедова из-под стражи не выпускали.

Дело Теленкевича

Роман Теленкевич также был осужден в 2022 году. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и вымогательстве (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Следствие утверждало, что он возглавил «Енот» в 2016 году. «Коммерсантъ» писал, что в ходе изучения эпизодов, инкриминированных Теленкевичу, была выявлена противоправная деятельность бывших оперуполномоченными УФСБ по Москве и области, которые активно сотрудничали с «енотами». Речь идет о майорах Александре Мрищуке и Антоне Барякшеве.

Защита Теленкевича отрицала его причастность к совершению каких-либо преступлений, а также существование самой ЧВК «Енот». По словам ее представителей, организация действительно существовала и была официально зарегистрирована в Москве в 2016 году, но ее участники занимались военно-патриотическим воспитанием молодежи. Суд доводы защиты отклонил.