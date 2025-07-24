Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЖН, или «Шанинка») не исключает возможности лишения госаккредитации по решению Рособрнадзора. Руководство вуза делает такой прогноз на основании хода судебного разбирательства, в рамках которого учебное заведение пыталось опротестовать итоги контрольной проверки, обнаружившей несоответствия нормативным требованиям. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ») со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Рособрнадзор инициировал внеплановую проверку в «Шанинке» в ноябре 2024. Тогда сотрудники надзорного органа обнаружили в содержании программ вуза отклонения от требований Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Учебному заведению предоставили трехмесячный срок для исправления выявленных замечаний.

В марте 2025 года «Шанинка» сообщила о выполнении всех требований по устранению нарушений. Однако последующая апрельская проверка Рособрнадзора показала, что вуз исправил лишь 80% отмеченных ранее недочетов. Несмотря на частичное выполнение предписания, ведомство ввело ограничение на набор абитуриентов в 2025 году и выдало новый перечень требований. В начале июля администрация школы направила отчет о проделанной работе, но официального ответа контролирующего органа пока не последовало.

«Шанинка» предприняла попытку обжаловать решение Рособрнадзора в судебном порядке, однако суд поддержал позицию ведомства. Как сообщил источник «Ъ», ректор учебного заведения Мария Сигова прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации и вероятный отзыв аккредитации.

По информации собеседника «Коммерсанта», в руководстве «Шанинки» заняли нейтральную позицию в отношении возможного перевода студентов: администрация не ставит препятствий тем, кто решит сменить вуз, и готова оказать необходимую помощь, включая выдачу соответствующих документов и консультационную поддержку.

«Всем сказали, что вот есть такой риск, что школа может лишиться аккредитации. Думайте сами. Школа еще не лишена аккредитации, но если вы найдете какой-то вариант, который считаете хорошим, мы готовы помочь», — заключил источник издания.

В 2018 году «Шанинку» уже лишали государственной аккредитации. Основанием для такого решения послужили заключения Рособрнадзора, который обнаружил несоответствие образовательных программ требованиям ФГОС, а также отметил недостаточную профессиональную подготовку части преподавательского состава.

В ходе проверки были исследованы образовательные программы всех уровней. На бакалавриате инспектировали психологию, менеджмент, социологию, политологию и гуманитарные науки. В магистратуре контроль затронул те же направления, а также юриспруденцию и историю.

Мария Сигова вступила в должность ректора «Шанинки» в марте 2023 года, сменив Сергея Зуева, который руководил вузом до 2021 года. Отставка Зуева была связана с уголовным делом о хищении 50 млн рублей государственных средств, выделенных Министерством просвещения. В расследовании фигурировала и бывший заместитель министра Марина Ракова. По итогам судебного разбирательства экс-ректор получил условный срок.