Рособрнадзор запретил на год Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинке») набирать новых студентов. Такое решение принято из-за того, что учебное учреждение не устранило нарушения, которые были выявлены в 2024 году, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ноябре 2024 года Рособрнадзор обнаружил в вузе многочисленные нарушения, в том числе лицензионных требований, требований к выполнению аккредитационных показателей, к размещению информации на официальном сайте и других.

В ходе новой проверки, которую ведомство проводило в «Шанинке» со 2 по 15 апреля, выяснилось, что учебное учреждение не устранило выявленные нарушения. В результате вузу выдано новое предписание, которое будет действовать до 11 июля 2025 года.

«Оценка выполнения организацией вновь выданного предписания будет проведена после истечения срока его исполнения. По результатам такой оценки Рособрнадзором в рамках своих полномочий будут приниматься меры, предусмотренные законодательством», — сообщили в ведомстве.

В 2018 году «Шанинка» лишилась государственной аккредитации. Причиной стали выявленные Рособрнадзором нарушения соответствия учебных планов государственным образовательным стандартам и недостаточный уровень квалификации профессорско-преподавательского состава.

Проверка проводилась в отношении бакалаврских программ по таким направлениям, как «психология», «менеджмент», «социология», «политология», а также «искусство и гуманитарные науки». Также были проверены программы магистратуры по «психологии», «менеджменту», «социологии», «юриспруденции», «политологии» и «истории».

В марте 2023 года «Шанинку» возглавила Мария Сигова, сменив на посту ректора Сергея Зуева. Зуев, руководивший вузом до 2021 года, был задержан и обвинен в особо крупном мошенничестве.

По данным следствия, Зуев и другие лица, включая экс-замминистра просвещения Марину Ракову, подозревались в хищении порядка 50 миллионов рублей, выделенных Министерством просвещения. Суд вынес Зуеву приговор в виде условного срока.