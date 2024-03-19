Никулинский суд Москвы приговорил бывшего замминистра просвещения Марину Ракову по делу о хищении более 50 млн рублей к пяти годам колонии общего режима и штрафу 900 тыс. рублей. Другого фигуранта дела ― экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева приговорили к четырем годам условно, передает корреспондент RTVI.

«Признать виновной Ракову М. Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — зачитал приговор судья Алексей Бобков. Никулинский суд оставил Ракову на свободе до вступления ее приговора по делу о мошенничестве в силу. Также суд вынес приговор бывшим сотрудникам Фонда новых форм развития образования Евгению Заку — 4,6 года условно и штраф в 700 тыс. рублей и Максиму Инкину — 3,6 года условно. Гражданского мужа Раковой Артура Стеценко приговорили к трем годам условно, исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова получила три года условно и штраф в 300 тыс. рублей, экс-директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ивана Федотова суд приговорил к трем годам условно.

Прокуратура просила приговорить Ракову к восьми годам колонии общего режима, Зуева ― к 6,5 года лишения свободы. Приговор планировалось огласить 5 марта, но в тот день Никулинский суд заявил о возобновлении следствия из-за неполного исследования «характеризующих данных».

Ракову и Зуева арестовали в октябре 2021 года. По версии следствия, Ракова в 2019 году добилась выделения средств Фонду новых форм развития образования, который она возглавляла, на мероприятия в рамках проекта «Учитель года». Исполнителем выступала «Шанинка». Как считает обвинение, результаты работы были приняты, несмотря на то, что не соответствовали техническим заданиям, а бюджетные средства были похищены.

Уголовное дело состоит еще из двух эпизодов: о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС, а также о фиктивном трудоустройстве помощника Раковой Андрея Саака и ее гражданского мужа Артура Стеценко в Федеральный институт развития образования при РАНХиГС. Общий ущерб оценивался в 50 млн рублей.

В августе 2022 года Ракова признала вину, написала явку с повинной и выразила готовность возместить ущерб. Позже ее перевели из СИЗО под домашний арест. Зуев провел в СИЗО восемь месяцев, его адвокаты и члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщали о проблемах со здоровьем у экс-ректора «Шанинки». В августе 2022 года его перевели под домашний арест. В апреле 2023-го Ракова и Зуев признали вину в хищениях по всем эпизодам.